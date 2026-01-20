Grand Theft Auto VI Entwickler Rockstar North kehrt nach Explosionsberichten wieder zur Normalität zurück

HQ

Gestern berichteten wir über den Schockvorfall, der sich beim EntwicklerGrand Theft Auto VI Rockstar North in Edinburgh, Schottland, ereignete. Es gab Berichte über eine Explosion im Studio des Entwicklers, wobei zum Glück niemand verletzt wurde.

Jetzt haben wir ein neues Update über einen Rockstar-Sprecher, der mit Gamesindustry.biz gesprochen hat. Sie bestätigten, dass das Studio nach dem Eintreffen der Feuerwehr am Montagmorgen wieder "geöffnet und in Betrieb" ist.

"Am frühen Montagmorgen gab es eine Fehlfunktion in einem der Heizkessel bei Rockstar North", erklärte der Sprecher. "Vielen Dank an diejenigen, die sich besorgt gemeldet haben, sowie an die Polizei- und Feuerwehrmannschaften, die schnell vor Ort waren, um die Lage zu beurteilen – bitte wissen Sie, dass es allen gut geht und unser Studio weiterhin geöffnet und in Betrieb ist."

Zum Glück war der Schaden sehr begrenzt, und das Hauptprinzip ist, dass niemand verletzt wurde. Wer befürchtet, dass das Studio seine Türen für eine Weile schließen müsste, um mögliche Schäden zu vermeiden, kann ebenfalls beruhigt sein, denn es scheint, als würden alle ziemlich schnell wieder arbeiten.