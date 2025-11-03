Grand Theft Auto VI Entwickler Rockstar entlässt zwischen 30 und 40 Mitarbeiter

HQ

Rockstar und die Muttergesellschaft Take-Two Interactive sind in die Kritik geraten, weil sie kürzlich zwischen 30 und 40 Mitarbeiter entlassen haben. Während der offizielle Grund für die Entlassungen grobes Fehlverhalten war, wird angenommen, dass die Mitarbeiter in den Rockstar-Büros in Großbritannien und Kanada wegen gewerkschaftlicher Organisierung entlassen wurden.

"Rockstar hat gerade einen der krassesten und rücksichtslosesten Akte der Gewerkschaftszerschlagung in der Geschichte der Spieleindustrie begangen", sagte Alex Marshall, der Präsident der Independent Workers' Union of Great Britain (via Bloomberg). "Diese eklatante Verachtung für das Gesetz und für das Leben der Arbeiter, die ihre Milliarden einbringen, ist eine Beleidigung für ihre Fans und die globale Industrie."

Take-Two behauptet, die Entlassungen seien auf keinen anderen Grund als grobes Fehlverhalten zurückzuführen. Da Grand Theft Auto VI nur noch etwas mehr als sechs Monate vor der Veröffentlichung steht (wenn es am 26. Mai 2026 auf den Markt kommen kann), könnte es bei Rockstar Befürchtungen vor einem weiteren Leak geben. Oder vielleicht war es eine unfaire Entlassung von Beschäftigten, die versuchten, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Da wir nicht in die internen Angelegenheiten eingeweiht sind, können wir uns nicht mit irgendeiner Autorität dazu äußern, abgesehen von dem, was berichtet wurde.