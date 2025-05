Grand Theft Auto VI befindet sich seit 2018 in der Entwicklung

HQ

Ein ehemaliger Mitarbeiter von Rockstar Games hat bestätigt, dass die Entwicklung von Grand Theft Auto VI bereits 2018 begonnen hat, was bedeutet, dass das Spiel seit über sieben Jahren in Arbeit ist. Es ist sicherlich ein langwieriger Prozess, aber einer, der mit dem übereinstimmt, was jetzt für ein Spiel dieser Größenordnung und dieses unglaublichen Detailniveaus erforderlich ist. In einem Video sagte der Entwickler – dessen Name David O'Reilly ist – Folgendes:

"Ich habe von 2018 bis 2023 an GTA 6 gearbeitet. Ging dazu über, nachdem wir RDR2 abgeschlossen hatten. Es ist faszinierend, sich das alles anzusehen."

Wenn Grand Theft Auto VI am 26. Mai nächsten Jahres veröffentlicht wird, wird es sich bereits seit über acht Jahren in der Entwicklung befinden. Das macht das angeblich riesige Budget plötzlich viel leichter verständlich. Das vollständige Video mit O'Reilly könnt ihr euch unten ansehen.