Grand Theft Auto VI Analyse: Die Top 6 Highlights aus dem Trailer

Das GTA VI-Leak von gestern Abend veranlasste Rockstar, den angekündigten ersten Trailer für Grand Theft Auto VI, den nächsten großen Teil der Open-World-Krimiserie, der 2025 fällig ist, um fast einen ganzen Tag vorzuziehen. Für viele markiert dies den Beginn einer neuen Ära in Videospielen und vielleicht auch in der Art und Weise, wie wir sie konsumieren. Eineinhalb Minuten. Neunzig Sekunden. 30 Bilder pro Sekunde, und wir haben jedes einzelne davon in 4K durchgespielt.

1. Vice City, schön, dich wiederzusehen

Die ersten Bilder, die wir von dieser aktuellen Version von Vice City haben, zeigen uns bereits, dass wir am Anfang von etwas Großem stehen. Die Sonnenaufgangsszenen auf der Autobahn und hinter den Gefängnistoren deuten darauf hin, dass sich für den neuen Co-Star der Serie eine neue Welt auftut: Lucia, eine Latina-Räuberin, die kurz davor ist, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Auf der Seite des Trucks ist die Biermarke Patriot zu lesen, die seit GTA III auch ein gängiges klassisches amerikanisches Fahrzeug ist.

Die nächste Szene nach dem Gespräch mit dem Bewährungshelfer ist eine Sequenz aus Washington Beach, wo auch Tommy Vercettis Abenteuer in GTA: Vice City begann. Das Flugzeug, das über die Strände fliegt, spielt auf eine Dating-App namens Nine1Nine an, die vermutlich für gleichgeschlechtliche Nutzer gedacht sein wird. "Warum eine 69 machen, wenn man eine Neun-Neun machen kann?".

Zusätzlich zu den hoch aufragenden Wohngebäuden wird das Gegenstück zu dieser neuen Karte die riesige offene Fläche der fiktiven Sümpfe von Rockstar in Florida sein. Einheimische Tierwelt (Alligatoren tauchen an verschiedenen Stellen im Trailer auf), auffällige Mangroven-Luftkissenboote, Flamingos und Reiher... und sogar einen Leguan als Haustier - haben Sie ihn gefunden?

2. Die Ära von Tiktok und das Teilen von allem im Netz

Wir alle haben es zumindest in Filmen oder im Fernsehen gesehen, an den Stränden von Miami.... Ich meine, Vice City ist voll von geformten Körpern und überfüllt mit Menschen, die Sport treiben, sich mit Freunden amüsieren und im Allgemeinen einen mobilen Bildschirm vor der Nase haben, der etwas aufzeichnet (möglicherweise den Arsch von jemandem).

Verrückte Montagspartys im Stripclub, Workshops für die Lowrider, die Autobahn hinunter in Richtung Kelly County... Wir parkten sogar unseren Cheetah Sportwagen und besuchten das Ocean View Hotel, wo wir mit Tommy wohnten. Und all diese Aktivitäten können dann in einer Art sozialem Netzwerk ähnlich wie Tiktok eingesehen werden. Wenn Sie jedoch Sichtbarkeit wünschen, sollten Sie unbedingt den Hashtag #have.a.vice.day verwenden.

3. Was für tolle Haare

Die Frau, die auf dem Auto twerkt, sollte viral werden, aber für die unglaubliche Haaranimation in der Szene. Wir wussten, dass GTA 6 in vielerlei Hinsicht die Messlatte neu hoch legen würde, aber das erste Mal, wenn man so etwas sieht, hat sich in das Gedächtnis eingebrannt. Und es bleibt nicht bei dieser Szene, denn das Mädchen im Pool auf dem Dach wiederholt das Kunststück, indem es für das Foto posiert. Tolle Geste, Rockstar.

4. Vice City und darüber hinaus

Ich habe bereits erwähnt, dass die Welt von GTA VI viel größer sein wird als Vice City. Und das liegt daran, dass wir zumindest noch einige weitere Gebiete kennen (wobei bei einem unklar ist, ob es sich um ein Viertel oder einen Vorort am Stadtrand handelt. Die Rede ist von Leonida, wo die Kriminalität stärker im Griff zu haben scheint als anderswo. Es wird auch ein Viertel namens Hamlet geben, in dem diese Dame mit zwei Hämmern erscheint. Es sieht nicht so aus, als würden Sie sich so schnell langweilen.

Es gibt auch die ländliche Gegend von Kelly County, zu der wir gelangen, indem wir Highway 404 von der Westausfahrt folgen. Vermutlich wird dies das sumpfige, schlammige Autorenngebiet des Thrillbilly Mud Club sein, das gegen Ende des Trailers erscheint. Aber es gibt so viel zu entdecken, dass ich mir sicher bin, dass sie sich das Beste für zukünftige Trailer aufgehoben haben.

5. Eine ungesunde Liebe zum Detail

Zurück zu den Haaren. Oder besser gesagt, die Liebe zum Detail. Frühere Rockstar-Titel wie Red Dead Redemption 2 oder GTA V hatten bereits einen Detaillierungsgrad, der an Wahnsinn grenzte (ja, die Hoden schrumpfen auf dem Pferd, wenn wir durch den Schnee gehen), aber hier können wir sogar auf den Schildern und Plakaten sehen, dass Dinge wie Apple Pay für Zahlungen akzeptiert wird (gute Produktplatzierung) bis hin zu den Aufklebern und Logos von Unternehmen, wie Rideout Customs.

Genauso wie die nicht ganz so subtile Kritik an der amerikanischen Gesellschaft wie der übermäßige Konsum von Antidepressiva und Opioiden, der die unteren Schichten der Gesellschaft auffrisst, was wir hier in den großen Drogenplakaten wie Angstipan sehen.

6. Lucia und Jason, die neuen Bonny & Clyde

Wovon wir merkwürdigerweise weniger gesehen haben, ist das Hauptduo der Geschichte. Lucia und Jason sind ein Kriminellenpaar im Stil der legendären Outlaws der 1930er Jahre, Bonnie Parker und Clyde Barrow. Eine wahre Geschichte über Liebe, Eifersucht, Gier und ein tragisches Ende, von dem wir in diesem ersten Trailer zu GTA 6 einige Details erahnen können, die aber mit Sicherheit einige interessante Wendungen in der Handlung enthalten wird, die wir uns für zukünftige Videos aufheben werden. Im Moment sieht es so aus, als ob Lucia diejenige ist, die das Sagen hat, und sie wird eine verdammt starke Frau sein.