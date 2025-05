Grand Theft Auto VI: Alle bisher enthüllten Charaktere

HQ

Der zweite Trailer zu Grand Theft Auto VI wurde vor wenigen Minuten aus dem Nichts enthüllt, nachdem vor einigen Tagen bekannt gegeben wurde, dass die Veröffentlichung auf den 26. Mai 2026 verschoben wurde. Es sind 2 Minuten und 46 Sekunden Gameplay-Material, in dem wir die Animationen, die Details und den wilden Realismus bewundern konnten, der von einem Titel versprochen wird, der, machen wir uns nichts vor, der nächste Schritt nach vorne und ein Spiegelbild der gesamten Branche sein wird.

Es gibt viel, viel aus Trailer 2 in GTA 6 zu enträtseln, aber zusätzlich zu seiner Präsentation hat Rockstar viele Informationen über diejenigen geteilt, die darin die Hauptrolle spielen, entweder als Hauptcharakter oder die (im Prinzip) Nebencharaktere, die auf dem Bildschirm interagieren, was auch die Website des Spiels sammelt.

Jason Duval

Jason ist ein Armeeveteran, der auf den Straßen von Vice City aufgewachsen ist. Er hatte eine schwierige Kindheit und Jugend und dachte, die Armee würde ihn aus der Patsche helfen. Jetzt, da er auf den Keys lebte und in Drogenaffären verwickelt war, brauchte sein Leben eine Wende und einen neuen Fokus. Und dann lernte er Lucia kennen.

Lucía Caminos

Ein Kämpfer, im wahrsten Sinne des Wortes. Lucia musste sich jeden Cent und jede Millisekunde Respekt durch Charakter und rohe Kraft verdienen, was dazu führte, dass sie ins Leonida-Gefängnis eingeliefert wurde. Wenn sie rauskommt, warten größere Herausforderungen auf sie, denen sie sich mit klugen Entscheidungen an der Seite von Jason stellen möchte. Vertrauen wird der Schlüssel sein, aber wir müssen sehen, wohin es führt.

Carl Hampton

Jasons Freund und Verschwörungstheoretiker (welcher? Alle.) Carl fühlt sich zu Hause sicherer und spioniert die Kommunikation der Küstenwache mit ein paar Bier und ein paar privaten Tabs in seinem Browser aus.

Tölpel Ike

Eine lokale Vice City-Legende. Trotz seiner bescheidenen Anfänge gelang es Boobie, ein legitimes Imperium aufzubauen, das aus Immobilien, einem Stripclub und einem Aufnahmestudio bestand. Es ist alles ein Lächeln und gute Zeiten, bis das Geschäft dazwischen kommt. Dann... Am besten nicht im Weg stehen. Boobie mag so aussehen, als würde er nur auf sich selbst aufpassen, aber was für ihn wirklich zählt, ist seine Zusammenarbeit mit dem aufstrebenden jungen Musikmogul Dre'Quan an der Spitze von Only Raw Records.

Dre'Quan-Priester

Ein Rapper auf dem Vormarsch. Dre'Quan begann als Kind im Einzelhandel, wollte sich aber schon immer einen Namen in der Musikindustrie machen. Trotz seines Aussehens ist er eher ein Gauner als ein echter Gangster. Dre'Quan arbeitet immer noch im Club für Boobie, aber seine Zeit ist nah.

Echter Dimez

Das Influencer-Duo Bae-Luxe und Roxy hat den Witz, seine Besuche bei den Drogendealern in der Nachbarschaft mit rassigen Rap-Songs und einer ständigen Präsenz in den sozialen Medien in bares Geld zu verwandeln.

Raúl Bautista

Raúl ist ein erfahrener Bankräuber, der immer auf der Suche nach Menschen mit Mut ist, die bereit sind, Risiken einzugehen, um die größten Gewinne zu erzielen. Er zieht die Schlinge immer enger und weiß nie, wann er sich zurückziehen soll. Das Doppelte oder nichts kann ihn eines Tages zu teuer zu stehen kommen.

Brian Heder

Brian ist ein typischer Drogendealer aus dem goldenen Zeitalter des Schmuggels auf den Keys. Er arbeitet immer noch mit seiner dritten Frau Lori von seiner Werft aus und ist schon so lange im Geschäft, dass er jetzt andere die Drecksarbeit machen lässt. Er ist einer der wenigen, die Jason in seiner Stunde der Not unterstützt haben, indem sie ihm ein kleines Haus am Strand und ein paar Pfund geliehen haben, solange er ihm bei der Erpressung hilft und gelegentlich für eine Sangria mit Lori vorbeischaut.