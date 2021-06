Grand Theft Auto V: Xbox 360 und PS3 schalten im Dezember Online-Server ab

Rockstar kündigte diese Woche an, dass die Online-Unterstützung der Playstation-3- und Xbox-360-Versionen von GTA Online am 16. Dezember dieses Jahres eingestellt werden. Ab dem 15. September wird es nicht länger möglich sein, auf PS3 und Xbox 360 Shark Cash Cards (die in GTA Online verwendete In-Game-Premiumwährung) zu kaufen. Auch einige Funktion in der App Social Club werden enden, beschreiben die Entwickler an dieser Stelle. Auswirkungen auf das Offline-Erlebnis, sprich den Story-Modus von Grand Theft Auto V wird das alles nicht haben.

Quelle: Rockstar Games.