Grand Theft Auto V verkauft sich 135 Millionen Mal

Es ist absurd, wie viele Exemplare von Grand Theft Auto V bislang verkauft wurden. Die Verkaufszahlen dieses Spiels wirken so wahnsinnig hoch, dass es fast nach einem trivialen Fehler aussieht. Doch Rockstar hat mit ihrem einzigartigen Abenteuer vor sieben Jahren etwas losgetreten, das sich so leicht wahrscheinlich nicht wiederholen lässt. Häufig gelingt es nicht einmal neuen AAA-Titeln beim Verkaufsstart so viele Einheiten abzusetzen, wie GTA V noch immer jedes Quartal ausliefert.

Take-Two hat diese Woche ihre Finanzergebnisse veröffentlicht und die Anzahl der verkauften Zugänge von Grand Theft Auto V auf 135 Millionen aktualisiert. Vor drei Monaten lag der Titel noch bei 130 Millionen, was bedeutet, dass das Spiel in den Monaten der weltweiten COVID-19-Selbstisolation weitere fünf Millionen Mal gekauft wurde. Übrigens wurde der Titel in diesem Zeitraum kostenlos im Epic Games Store verschenkt (was wohl nicht in die Rechnung miteingeflossen ist). Das enorme Interesse am Spiel ist aktuell größer als in jedem anderen Quartal seit dem Verkaufsstart des Spiels in 2013. Deshalb wird Grand Theft Auto Online nächstes Jahr auch auf den Konsolen der nächsten Generation veröffentlicht.

Red Dead Redemption 2 hat sich laut Take-Two im gleichen Zeitraum übrigens "nur" eine Million Mal verkauft. Damit liegt das Game jetzt bei ca. 32 Millionen Exemplaren