Grand Theft Auto V Verkäufe steigen auf 215 Millionen Einheiten und Red Dead Redemption 2 klettert auf über 74 Millionen verkaufte Exemplare

Die Tatsache, dass Grand Theft Auto V ein rekordverdächtiges Spiel der seltensten Art ist, ist natürlich keine Neuigkeit, aber im ersten Quartal 2025 war die Nachfrage größer als sonst. Der jüngste Quartalsbericht zeigt, dass seit dem letzten Bericht fünf Millionen Exemplare verkauft wurden.

Das ist mehr, als die meisten Spiele in ihrem Leben erreichen, aber das ist das, was ein Spiel, das 2013 Premiere feierte, in einem Quartal im Jahr 2025 verkauft. Insgesamt wurden inzwischen 215 Millionen Exemplare verkauft. In vielerlei Hinsicht sind wir von Red Dead Redemption 2 jedoch fast noch mehr beeindruckt. Er hat sich im gleichen Zeitraum vier Millionen Mal verkauft und steht nun bei insgesamt 74 Millionen verkauften Einheiten.

Im Gegensatz zu Grand Theft Auto V hat die Fortsetzung von Red Dead Redemption jedoch keine aktualisierte Version erhalten (Grand Theft Auto V wurde für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One und Xbox Series S/X veröffentlicht - während Red Dead Redemption 2 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich ist) und der Online-Teil bekommt nicht einen Bruchteil der Liebe, die Grand Theft Auto V bekommt. Trotzdem fliegt es weiterhin aus den Regalen und macht es zu 100% unverständlich, dass das Spiel nicht mehr Liebe von Rockstar bekommt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Besitzer, Take-Two, eingreifen und dafür sorgen sollte, dass eine aktualisierte Version des phänomenalen Western-Abenteuers Realität wird.

Wir gehen übrigens davon aus, dass die Verkäufe beider Spiele, vor allem aber Grand Theft Auto V, dank des phänomenalen Trailers zu Grand Theft Auto VI in diesem Quartal neue Rekorde brechen werden. Der nächste Quartalsbericht von Take-Two wird im August veröffentlicht.