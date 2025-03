Grand Theft Auto V PC-Spieler bleiben nach der Veröffentlichung der neuen Enhanced Edition ohne Charaktere

HQ

Nachdem die Enhanced-Version von Grand Theft Auto V einige Zeit auf Next-Gen-Konsolen verfügbar war, ist sie endlich auf dem PC gelandet. Statt tosendem Applaus wurde dieser Launch jedoch bestenfalls mit gemischten Reaktionen aufgenommen.

Während die verbesserte Version des Spiels neben anderen Upgrades eine verbesserte visuelle Wiedergabetreue bietet, haben diese Verbesserungen für einige PC-Spieler einen hohen Preis. Berichte über Charaktere, die nicht übertragbar sind, lassen einige fragen, warum sie ein Upgrade durchführen sollten, und andere Faktoren wie eine Begrenzung der Bildrate und das Fehlen von Text-Chats zwingen dazu, dass die Bewertung auf Steam zum Zeitpunkt des Schreibens bei unveränderten 50 % liegt.

GamesRadar fügt hinzu, dass die Berichte über vermisste Charaktere zwar ziemlich vernichtend erscheinen, es aber die Möglichkeit gibt, dass die Leute, die keinen Zugang zu ihrem alten Gangster haben, mit Konsequenzen konfrontiert werden, nachdem sie in der Vergangenheit Cheats verwendet oder gesperrt wurden. Da es in zufälligen Lobbys manchmal Betrüger gibt, ist es natürlich nicht immer die Schuld eines Spielers, wenn etwas kostenloses Geld in seinem Schoß landet, aber das hält Rockstars Bann-Hammer nicht auf.