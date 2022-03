Grand Theft Auto V kostet auf PS5 und Xbox Series 40 Euro

HQ

Kürzlich hat Rockstar in Worte gefasst, was wir von der dritten Veröffentlichung von Grand Theft Auto V auf Playstation 5 und Xbox Series erwarten können. Unabhängig davon, wie viele Kopien des Spiels ihr bereits in euren Besitz gebracht habt, zahlt ihr je nach Plattform noch einmal 10 bis 40 Euro für das Game. Der Story-Modus kostet auf den Current-Gen-Konsolen 40 Euro und er gewährt Zugriff auf Grand Theft Auto Online. Das solltet ihr wissen, denn der Online-Spielplatz wird auch einzeln verkauft und schlägt in diesem Fall mit 10 Euro zu Buche.

Playstation-Plus-Besitzer erhalten den GTA Online für einen unbestimmten Zeitraum ohne zusätzliche Kosten im Rahmen ihres Abonnements, wohingegen Xbox-Besitzer bis zum Juni beim Kauf des Basisspiels einen Rabatt erhalten.

Quelle: VGC.