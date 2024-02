Grand Theft Auto V hat sich über 195 Millionen Mal verkauft

HQ

Erinnern Sie sich noch an den November, als wir berichteten, dass Grand Theft Auto V während seines Bestehens nur mickrige 190 Millionen Exemplare verkauft hatte? Nun, das war vor drei Monaten und jetzt hat sich das Spiel weitere fünf Millionen Mal verkauft, was bedeutet, dass es sich dem Meilenstein von 200 Millionen Einheiten nähert - was als ziemlich anständig angesehen werden muss.

Das bedeutet auch, dass sich ein Spiel aus dem Jahr 2013, das ursprünglich für PlayStation 3 und Xbox 360 debütierte, im letzten Quartal durchschnittlich fast zwei Millionen Mal pro Monat verkauft hat. Grand Theft Auto VI kommt nächstes Jahr in die Kinos und verkauft sich sogar lächerliche 100 Millionen Mal, was es immer noch zu einer Fortsetzung macht, die nur die Hälfte seines Vorgängers verkauft hat...