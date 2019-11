Grand Theft Auto V bei 115 Millionen verkauften Exemplaren

Grand Theft Auto V ist noch immer sehr beliebt und verkauft sich entsprechend gut. Im letzten Jahr konnte das Actionspiel wieder deutlich an Bedeutung zulegen, nachdem Roleplay-Server plötzlich interessant wurden. Nicht nur deshalb steht das neueste GTA noch immer ganz weit oben auf den wöchentlichen Verkaufscharts, wie Take-Two in ihrem neuesten Finanzbericht erneut lobend erwähnen kann.

Seit Mai hat sich das Spiel weitere 5 Millionen Mal verkauft, vor fast genau einem Jahr stand der Titel noch bei 100 Millionen Verkäufen. Grand Theft Auto V legt also auch nach sechs Jahren ein Momentum an den Tag, von dem viele Entwickler nicht einmal zu träumen wagen. An diesem Punkt müssen Spieler wohl doppelt und dreifach zugegriffen haben, anders lässt sich das anhaltende Interesse für uns nicht erklären. Rockstar und Take-Two haben jedenfalls weiterhin keinen Grund, etwas Neues herauszubringen. Auch Red Dead Redemption 2 verkauft sich gut, bei 25 Millionen Exemplaren liegt der Titel bereits nach etwas mehr als einem Jahr.

Quelle: GamesIndustry.biz