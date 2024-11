Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition sieht mit neuem grafischen Update tatsächlich gut aus

HQ

Die Remastered-Trilogie von Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas war bei der Veröffentlichung eher enttäuschend. Es gelang nicht, die Magie der Originalspiele wieder einzufangen und fühlte sich eher wie eine Portierung als eine endgültige Ausgabe von irgendetwas an.

Mit einem neuen grafischen Update sehen die Spiele jedoch viel schöner aus. Wie X/Twitter-Nutzer Besk (danke VGC) bemerkt hat, sind die Verbesserungen umfangreich und stammen größtenteils von einem klassischen Beleuchtungsmodus, der jetzt seinen Weg auf die Konsolen gefunden hat, nachdem er eine Weile auf Mobilgeräten verfügbar war.

Animationen und andere Grafiken wurden ebenfalls korrigiert, was dazu führt, dass sich das Spiel vielleicht endlich so anfühlt, wie es vor einigen Jahren hätte sein sollen. Die Verkaufszahlen für Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition waren bei der Veröffentlichung immer noch stark, so dass viele Leute die Trilogie jetzt wie beabsichtigt genießen können.