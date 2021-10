Grand Theft Auto: Remaster-Trilogie erscheint am gleichen Tag wie Skyrim: Anniversary Edition

HQ

Rockstar war bislang nicht sonderlich gesprächig, als sie Anfang des Monats die Neuauflagen von Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas ankündigten. Heute feiert GTA III jedoch sein zwanzigjähriges Jubiläum und deshalb gibt es nun die wichtigsten Infos.

Der Rockstar Store wurde aktualisiert und verrät uns mitunter das Erscheinungsdatum des Gesamtpakets Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition. Am 11. November erscheinen die Spiele digital auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch, während die physischen Editionen voraussichtlich am 7. Dezember lieferbar sind. Versionen für iOS und Android folgen erst nächstes Jahr.

Die Spiele werden mit besseren Texturen und klareren Farben etwas schöner aussehen und laut dem Entwickler wurde auch das Gameplay in mancherlei Hinsicht verbessert. Unter anderem wird die Steuerung dem Beispiel von Grand Theft Auto V folgen, sodass die vielen GTA-Online-Rollenspieler auch in den alten Spielen mit Schusswaffen umgehen können und beim Fahren bequem den Radiosender wechseln können. Bei den Minikarten hat sich wohl ebenfalls etwas in puncto Übersichtlichkeit getan.

Werdet ihr an diesem Tag lieber die GTA-Remaster spielen oder mit der Anniversary-Edition von The Elder Scrolls V: Skyrim doch lieber noch einmal nach Himmelsrand aufbrechen?

