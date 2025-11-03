Grand Theft Auto London würde heute nicht mehr funktionieren, weil "so viel Americana in der IP steckt"

Zum größten Teil wurden Grand Theft Auto Spiele in den Vereinigten Staaten von Amerika angesiedelt. Es gab gelegentliche Ausflüge in andere Gebiete, aber zum größten Teil ist die Serie an amerikanischen Küsten geblieben, und dafür gibt es einen Grund.

Im Gespräch mit Lex Friedman hat der Mitbegründer von Rockstar, Dan Houser, darüber gesprochen, warum sich die Serie nicht an der Vergangenheit orientiert und nach London oder in eine andere Großstadt außerhalb der USA zurückgekehrt ist.

"Wir haben vor 26 Jahren in London ein kleines Ding gemacht, GTA London, für das Top-Down-Ding für die PS1. Das war ziemlich süß und hat Spaß gemacht. Es steckte so viel Americana in der IP, dass es wirklich schwierig wäre, es in London oder anderswo zum Laufen zu bringen. Man brauchte Waffen, man brauchte diese überlebensgroßen Charaktere. Das Spiel drehte sich so sehr um Amerika, möglicherweise aus der Perspektive eines Außenstehenden. Es ging so sehr darum, was die Serie ausmachte, dass sie anderswo nicht wirklich auf die gleiche Weise funktioniert hätte."

Glaubst du, dass GTA das Potenzial hat, woanders anzusiedeln, und wenn ja, welche Stadt/Region wäre ein großartiger Ort für ein Grand Theft Auto Spiel?