Grand Theft Auto IV Schauspieler möchte für ein Remaster zurückkehren

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Während Rockstar auf die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI zusteuert, kursieren Gerüchte über ein Grand Theft Auto IV Remaster oder Remake gerade nicht gerade im Internet. Das waren sie, und im letzten Jahr kursierten Berichte über neue Ports für das Spiel. Jetzt hat der Synchronsprecher von Roman Bellic gesagt, dass er gerne zurückkehren würde, falls Rockstar ihn darum bittet.

Im Gespräch mit loveitfilm auf Instagram (über TheGamer) sagte Schauspieler Jason Zumwalt: "Ich weiß nicht, warum [Rockstar] es noch nicht gemacht hat. Vielleicht hat das etwas mit diesen SAG-Verträgen zu tun. Vielleicht sind sie einfach nicht bereit, diese Dose Pandora zu öffnen."

Die Verträge, auf die Zumwalt sich bezieht, sorgten nach der Veröffentlichung des Spiels für einige Kontroversen, nachdem Star Michael Hollick die Bezahlung kritisierte, die er für seine Arbeit an Grand Theft Auto IV erhielt. "Als ich das Rent Roman-Ding gemacht habe, fiel das zusammen, als Michael seine Geldsituation und Rockstar ansprach," erklärte Zumwalt.

Zumwalt sagte, er sehe Grand Theft Auto IV als die beste Geschichte aller Spiele an, und meinte, er halte das nicht für voreingenommen, weil andere ihm das seit seiner Leistung gesagt hätten.

Es ist zweifelhaft, dass wir gleichzeitig mit dem Start von Grand Theft Auto VI ein neues Remaster bekommen, aber vielleicht sehen wir in naher Zukunft Rockstar einen Blick auf seine früheren Spiele werfen und ihnen eine moderne Auffrischung verleihen.