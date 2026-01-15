Granblue Fantasy: Relink und Umamusume: Pretty Derby-Entwickler Cygames entschuldigt sich für KI-Bedenken

HQ

Nach der Gründung von Cygames AI Studio Inc. geriet der Granblue Fantasy: Relink Entwickler in Schwierigkeiten mit seinen Fans. Viele kritisierten die Tatsache, dass keine der Debatten rund um KI in diesem neuen Geschäftsprojekt erwähnt worden war, da es so aussah, als hätte ein weiteres Unternehmen gerade kopfüber in den Einsatz von KI gestürzt.

In einer Entschuldigungsnachricht, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, geht Cygames auf die Bedenken der Fans ein. "Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Besorgnis, die wir verursacht haben", heißt es in der Nachricht. "Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um klarzustellen, dass Kunst, die aus generativer KI stammt, in unseren Produkten nicht verwendet wird. Außerdem werden wir generative KI nicht ohne weitere Vorankündigung in unsere Produkte integrieren."

"Wir bei Cygames werden weiterhin Schöpfer ehren, uns für die freie Meinungsäußerung einsetzen und dabei weiterhin bestrebt sein, die besten Unterhaltungskräfte zu sein", schließt die Botschaft. Fans sind weiterhin besorgt über die Erwähnung, dass Cygames die Tür für generative KI in Zukunft offenhält, werden uns aber im Voraus informieren, wann sie eingesetzt wird. Aber wenn man sich die Kommentare zum X/Twitter-Post ansieht, scheint Cygames durch das Eingestehen seines Fehltritts etwas Wohlwollen zurückgewonnen zu haben.