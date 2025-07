Granblue Fantasy: Relink ist jetzt ein Zwei-Millionen-Verkäufer

HQ

Das in Tokio ansässige Unternehmen Cygames hat bekannt gegeben, dass sein Action-RPG Granblue Fantasy: Relink mittlerweile ein zwei Millionen Mal verkauftes Videospiel ist. Wie in einer Pressemitteilung bestätigt, wurde uns mitgeteilt, dass das Spiel diesen Meilenstein erreicht hat, indem es sowohl physische als auch digitale Verkäufe für den Titel umfasst, eine Leistung, für die das Projekt 17 Monate gebraucht hat.

Koichi Watanabe, Präsident von Cygames, sagte über das Erreichen dieses Meilensteins: "Ich möchte mich aufrichtig bei allen auf der ganzen Welt bedanken, die unser Spiel gespielt haben. Unsere Unternehmensvision ist es, das Beste in der Unterhaltung zu sein, zu der Spiele, Animationen, Comics und viele andere Unterhaltungsmedien gehören. Das Team hat lange Zeit damit verbracht, sorgfältig an einem Titel zu arbeiten, der vielen Menschen Spaß macht, unabhängig davon, woher sie kommen. Wir hoffen, dass alle weiterhin Spaß an Relink haben und sich gleichzeitig mit anderen hochwertigen Inhalten beschäftigen werden, die Cygames zu bieten hat."

Um dieses Kunststück zu würdigen, bietet Cygames einen zeitlich begrenzten Rabatt auf Granblue Fantasy: Relink, wobei das Spiel jetzt 60 % Rabatt auf Steam und die PlayStation Store bietet. Das Angebot gilt bis zum 10. Juli für Steam und bis zum 17. Juli (für diejenigen in Europa) für PlayStation (sowohl PS4 als auch PS5).

Hast du schon Granblue Fantasy: Relink gespielt?