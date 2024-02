Granblue Fantasy: Relink hat sich über 1 Million Mal verkauft

HQ

Persona 3: Reload, Like a Dragon: Infinite Wealth und jetzt Granblue Fantasy: Relink haben alle bewiesen, dass JRPGs oder einfach nur Spiele aus Japan im Allgemeinen in letzter Zeit boomen, auch wenn sie nicht aus den traditionell beliebten Franchises stammen.

Granblue Fantasy: Relink ist ein RPG, das von einer ziemlich kleinen IP hier im Westen stammt und dennoch in nur 11 Tagen über 1 Million Spieler erobert hat. "Tausend Dank an unsere wunderbare Gemeinschaft von Skyfarern, die uns geholfen haben, diesen Meilenstein zu erreichen. Wir haben weitere Updates am Horizont, also bleibt dran!", heißt es in einem Post auf der offiziellen Twitter/X-Seite des Spiels.

Granblue Fantasy: Relink enthält alle üblichen Merkmale eines JRPGs. Es gibt viele Kreaturen, die es zu bekämpfen gilt, coole Moves, die es zu entfesseln gilt, und Gruppenmitglieder, um die man sich kümmern muss. Auch wenn es nicht unbedingt das Rad neu erfindet, beweist es, dass das JRPG-Genre ein beliebtes ist.