Granblue Fantasy: Relink hat einen erstaunlichen Start hingelegt

HQ

Lange Zeit schien es, als ob J-RPGs etwas sind, das hauptsächlich von Konsolenspielern genossen wird. Langsam, aber stetig hat sich das geändert, und heute scheint es auf Steam heißer denn je zu sein. Zwei sehr aktuelle Beispiele dafür sind Like a Dragon: Infinite Wealth, das vor einer Woche einen Steam-Franchise-Rekord für gleichzeitige Spieler aufstellte, und Persona 3 Reload, das auch die beste Premiere der Serie auf Steam feierte.

Und nur wenige Tage später macht nun ein weiteres J-RPG auf Steam die Runde und stellt beeindruckende Rekorde auf. Die Rede ist von Granblue Fantasy: Relink, das am 1. Februar veröffentlicht wurde. SteamDB gibt bekannt, dass es am Wochenende einen satten Höchststand von 114.054 gleichzeitigen Spielern erreicht hat. Zum Vergleich: Suicide Squad: Kill the Justice League (das ebenfalls letzte Woche veröffentlicht wurde) erreichte 13.459 gleichzeitige Spieler und Tekken 8 hat einen Höchststand von 49.977 gleichzeitigen Spielern.

Hast du Granblue Fantasy: Relink gespielt, und warum glaubst du, sind J-RPGs heutzutage so beliebt auf Steam?