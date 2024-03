Granblue Fantasy: Relink bekommt noch in dieser Woche einen neuen Boss, zusätzlichen Charakter im Mai

HQ

Granblue Fantasy: Relink hat dazu beigetragen, die Macht von JRPGs zu beweisen, als es letzten Monat auf den Markt kam. Das Spiel verkaufte sich schnell über eine Million Mal, und die Fans haben gespannt darauf gewartet, was als nächstes von Entwickler Cygames kommt.

In einem neuen Trailer, der kürzlich während eines Streams von Cygames aufgetaucht ist, haben wir einen Blick auf einen mächtigen neuen Boss geworfen, der am 14. März mit dem The Final Vision-Update erscheint. Lucilius scheint einer der größten Feinde im Spiel zu sein, aber wir werden Hilfe bekommen, um ihn zu besiegen, wenn Sandalphon sich dem Kampf anschließt.

Sandalphon wird nicht als spielbarer Charakter verfügbar sein, sobald er ins Spiel kommt, sondern kann stattdessen mit Update 1.3.0 im Mai eurer Gruppe beitreten. Seht euch unten den Trailer zu Lucilius an: