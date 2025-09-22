Gran Turismo und Dunlop schließen sich zusammen

HQ

Einer der wichtigsten Aspekte aller Rennsimulatoren ist natürlich die Simulation der Reifen und was in der Reifenkarosserie passiert und der Gleitwinkel des Reifens unter "Last". Einige Simulatoren haben dies natürlich besser simuliert als andere, und auf der Suche nach Verbesserungen hat das Sony-eigene Spielehaus Polyphony Digital eine Vereinbarung mit dem Reifenriesen Dunlop unterzeichnet, um besser zu verstehen, was während eines Rennens in den Reifen passiert, und die eigenen Messungen des Herstellers zu nutzen, um Gran Turismo 7 zu verbessern.

Kazunori Yamauchi, Produzent der Gran Turismo-Reihe:

"Wir arbeiten und entwickeln den realen Fahrsimulator jetzt seit 30 Jahren, und eines der wichtigsten und mysteriösesten Dinge bei der Nachbildung eines Autos in der virtuellen Welt sind eigentlich die Reifen. Durch diese Partnerschaft mit Dunlop hoffen wir, dass sie in der Lage sein werden, uns einen Teil ihrer Technologie zu vermitteln und uns gleichzeitig die Simulationstechnologie zur Verfügung zu stellen, die neue Welten für die Entwicklung von Reifen und Autos eröffnen kann."

