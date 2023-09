Gran Turismo hat an den Kinokassen über 100 Millionen US-Dollar eingespielt

HQ

Es fing sehr, sehr langsam an für den Gran Turismo-Film von Neil Blomkamp von District 9. Aber jetzt haben sich die Dinge gewendet und Sony Pictures berichtet, dass Gran Turismo 100 Millionen Dollar verdient und damit eine Art Meilenstein erreicht hat, auch wenn es etwa doppelt so viel braucht, um über Gewinn zu sprechen. Wir gehen davon aus, dass Gran Turismo in Kürze auf einem Streaming-Dienst in Ihrer Nähe landen wird. Sie können sich die Rezension von Gamereactor hier ansehen!

Hast du Gran Turismo gesehen und was hältst du davon?