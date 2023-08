Gran Turismo Bewertungen sind hier und sie sind... Okay

HQ

Die Kritiken für den Gaming-/Rennfilm Gran Turismo sind hier, und derzeit liegt der Film bei Rotten Tomatoes bei 57%. Das scheint nicht allzu schlimm zu sein, aber wir müssen uns daran erinnern, dass das System von Rotten Tomatoes Serien und Filme belohnt, solange sie keine schlechten Bewertungen erhalten.

Sollte eine Show irgendwo zwischen 6/10 und 10/10 liegen, zählt dies auf der Aggregator-Website als positiv, was bedeutet, dass einige Filme mit unglaublichen Punktzahlen enden können, wenn der Pool der Punktzahlen ziemlich unterschiedlich ist. Dies bedeutet dann, dass eine große Anzahl von Gutachtern Gran Turismo negative Bewertungen vergeben hat.

Eine solche Partitur stammt von The Guardian, der dem Film 1 Stern gab. Es nannte den Film eine "superfade Ode an die Produktplatzierung", was sicherlich keine glänzende Kritik ist. Der Film ist im Moment mit 47 Kritikerrezensionen in die faule Kategorie gerutscht, aber es gibt immer noch eine Chance darauf, wenn mehr Partituren eingehen.

Wirst du den Rennfilm sehen?