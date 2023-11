Gran Turismo 7s größtes Update seit der Veröffentlichung bringt neue Inhalte für so ziemlich jeden Teil des Spiels

HQ

Vor ein paar Tagen versprach Polyphony Digital, dass Gran Turismo 7 bald sein größtes Update seit dem Debüt des Spiels erhalten würde. Das bedeutet, dass wir genau wissen, was dem Titel hinzugefügt wurde, und einfach gesagt, es handelt sich um neue Inhalte in so ziemlich jeder Facette des Spiels.

Bekannt als Update 1.40, umfasst dies neue Autos, Strecken, Weltrennstrecken, Lizenzen zum Verdienen, Café-Menüs zum Ausfüllen, Scapes zum Genießen, Multiplayer-Funktionen wie Splitscreen mit bis zu vier Spielern, jede Menge Fehlerbehebungen, ein neues GT-Menü, breitere Fotooptionen, zusätzliche GT Auto-Anpassungsoptionen und mehr.

In den Patchnotes könnt ihr euch über die einzelnen neuen Inhalte informieren und im Trailer unten einen Blick auf Update 1.40 werfen.