Gran Turismo 7 soll "Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbinden"

Polyphony Digital arbeitet schon seit einiger Zeit an einem neuen, großen Gran-Turismo-Spiel und wir wissen bereits, dass der Titel nicht ganz so online-fokussiert sein würde, wie zuletzt Gran Turismo Sport. Das Studio scheint nun ungefähr den Rahmen ihrer Anstrengungen abschätzen zu können, denn Chefentwickler Kazunori Yamauchi bezeichnet das Vorhaben als eines der ehrgeizigeren Projekte, an dem er bislang gearbeitet hat.

Im Interview mit GT Planet erklärt der Studiochef, dass dieses kommende Spiel, das wir Gran Turismo 7 nennen, die "Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft" der Reihe miteinander verbinden wird:

"Seit ich die Welttourneen mache sind die Spieler meist allesamt junge Leute, aber alle bringen GT2 oder GT3 mit - ich meine, wie alt waren die, als dieses Spiel erschien?! Ich hatte jedenfalls kürzlich einige Gelegenheit dazu, [die beiden alten Rennspiele] zu spielen und es hat mich überrascht, wie viel ich vergessen habe!"

"Nachdem ich all diese Welttourneen gemacht habe, gab [mir diese Auszeit] die Gelegenheit, die Geschichte von Gran Turismo [noch einmal] zu spüren. Das gab mir Hinweise zu all den Dingen, die wir in der Zukunft der Serie sicherstellen sollten."

"Ich denke der nächste Titel, den wir schaffen werden, wird eine Kombination aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sein - eine vollständige Form von Gran Turismo."

Wir erwarten das nächste Gran Turismo nur für Playstation 5.