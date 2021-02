Gran Turismo 7 muss noch mal in die Boxengasse, Rennstart nicht vor 2022

You're watching Werben

In einem Interview mit GQ sprach Jim Ryan, Präsident von Sony Interactive Entertainment, über die unmittelbare Zukunft der Playstation 5. Ein Thema, das in diesem Interview ungewollt zum Diskussionsgegenstand wurde, war Gran Turismo 7, das aufgrund von Entwicklungsproblemen nicht vor dem kommenden Jahr erscheinen werde. Eigentlich sollte das Playstation-5-exklusive Autorennspiel noch in diesem Jahr veröffentlicht werden, doch an diesen Plänen könne Polyphony Digital aktuell, unter anderem aufgrund der Corona-Pandemie, nicht festhalten.