Gran Turismo 7 auf PS VR2

HQ

Ich bin kein besonders großer Fan von Gran Turismo als Spieleserie, und schon gar nicht Gran Turismo 7, das ich in jeder Hinsicht als zwei Schritte zurück von der überraschend unterhaltsamen Gran Turismo Sport sehe. Gran Turismo 7 fühlt sich für meinen Geschmack zu altmodisch an. Es enthält viel zu viel Schleifen, und ich verabscheue dieses stickige, trockene Café des alten Mannes unglaublich. Das ganze Geschäft, Autos und Motorsport in einer Bibliothek aus dem 19. Jahrhundert so zu präsentieren, als wären sie heilige Schriften, funktioniert für mich nicht sehr gut. Ich suche etwas anderes, wenn ich heute Zeit in einem virtuellen Auto verbringe. Etwas mehr Rennsport-Geschmack, etwas Substanzielleres mit mehr Fokus auf echten Motorsport und natürlich habe ich überhaupt keine Lust, 30 Pfund zu bezahlen, um ein Auto in einem Spiel freizuschalten, für das ich bereits 60 Pfund bezahlt habe.

Natürlich ist es unmöglich, mit Standbildern zu zeigen, wie GT7 in PS VR2 aussieht, also müssen diese bedeutungslosen Asphaltaufnahmen ausreichen.

Allerdings hat Polyphony das Fahrerlebnis in Gran Turismo 7 weiter verbessert, und nachdem eine Reihe verschiedener Fehler behoben wurden, war das Online-Rennen, insbesondere in der GT7, in den letzten sechs Monaten ziemlich gut. Die Grafik sieht auch unglaublich gut aus und das Gefühl von Geschwindigkeit ist das beste in einem GT-Spiel aller Zeiten. In einem Audi R8 GTE auf dem North Loop zu fahren, gibt ein anderes Gefühl, als dasselbe zu tun, sagen wir, Assetto Corsa. Es gibt deutlich mehr Geschwindigkeit in Polyphonys neuestem Werk, und wenn man die "Sichtfeld"-Einstellungen in so ziemlich jedem anderen Rennsimulator reduziert, gibt es nicht viel, was mit Gran Turismo®7 mithalten kann.

Seit etwas mehr als einem Tag hat GT7 jetzt auch volle PS VR2-Unterstützung, und wir sprechen das ganze Spiel in VR. Vergessen Sie die wenigen, schnellen, inhaltslosen VR-Rennen, die ein sehr begrenzter Teil von Gran Turismo Sport (und PSVR) waren, hier, wie gesagt, ist es durchaus möglich, durch jeden Millimeter von Yamauchis neuester Hommage an das Automobil zu fahren, mit Sonys neuem Plastik-Headset auf dem Kopf. Und es funktioniert wirklich, wirklich gut.

Werbung:

Ich habe einige Rennen in VR gefahren. Das Beste bis vor ein paar Tagen war meiner Meinung nach Automobilista 2, dessen VR-Unterstützung von so manchem geschwindigkeitsbesessenen Gamer in Runden gelobt wurde. Codemasters' absolut brillanter Rallye-Simulator Dirt Rally 2.0 bietet ebenfalls eine gute VR-Unterstützung, ebenso wie Assetto Corsa, iRacing und Raceroom. Keiner von ihnen kann jedoch mit der VR-Unterstützung konkurrieren und wie gut sie in Gran Turismo 7 implementiert wurde, und natürlich sollte Polyphony dafür viel Anerkennung erhalten.

Wenn Sie PS VR2 kaufen möchten, vergessen Sie nicht, GT7 gleichzeitig und einen Logitech G Pro-Lenkradstand zu kaufen.

GT7 auf PS VR2 ist vom ersten Moment an ein fantastisches Erlebnis. Das Gefühl des totalen Eintauchens, wenn ich in meinem allerersten Rennen mit Helm in meinen Ferrari F40 springe, ist wirklich etwas, das jeder Rennsportfan erleben muss. Wir wussten vor zwei Jahren, dass Polyphony mehr Zeit mit dem Interieur der Autos in GT7 verbracht hat als so ziemlich jeder andere Entwickler in diesem Genre, aber erst jetzt kommt es meiner Meinung nach wirklich zur Geltung, wenn ich dort sitze, kann ich mich bücken, um einen Blick auf die Lenkradmaterialien und Armaturenbretttasten zu werfen. Der Kunststoff sieht aus wie Plastik, die Kohlefaser sieht aus wie Kohlefaser und es gibt hier ein Gefühl von Tiefe, mit dem meiner Meinung nach kein anderes Spiel im Renngenre mithalten kann. Der Abstand zwischen mir und dem Lenkrad, zwischen dem Lenkrad und der Frontscheibe, zwischen der Frontscheibe und der Motorhaube, zwischen den Frontleuchten und der Straße, das ist alles so überzeugend und gut abgestimmt, dass ich mich einsaugen lasse und während meiner ersten drei Rennen mehrmals staunen kann.

Sicher, es gibt ein paar kleinere Bedenken mit der Skalierung, die ich hinzufügen könnte. Meine Hände und Beine/Füße fühlen sich sehr klein an, aber vermutlich sind sie einem japanischen Rennfahrer nachempfunden und nicht einem zwei Meter großen alten Mann aus Nordschweden, also sollte die eine kleine Beschwerde, die ich hier habe, einfach ignoriert werden. Es gibt Schärfe, Schärfe, Tiefe und eine flüssige Bildqualität, die die PS VR2 bietet, was Gran Turismo 7 meiner Meinung nach zum perfekten Spiel macht, um die neu gekaufte PS VR2 zu testen. Denn nicht Horizon: Call of the Mountain oder Resident Evil: Village ist die "Killer-App" des neuen VR-Headsets... Es ist Gran Turismo 7.

Werbung: