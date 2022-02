Gramokles, Duokles und Durengard kämpfen kommende Woche mit Schild und Schwert in Pokémon Unite

HQ

Am 10. Februar werden sich die MOBA-Trainer von Pokémon Unite die Lizenz einer neuen Pokémon-Entwicklungsreihe aneignen können. Die Stahl-/Geist-Pokémon Gramokles, Duokles und Durengard gelangen nächsten Donnerstag in die iOS-, Android- und Nintendo-Switch-Spielversionen des Online-Titels. Die Nahkampfklasse kann schnelle Schläge mit hoher Reichweite vom Zaun lassen und Schaden punktuell blocken, was sie in den Händen fähiger Spieler gefährlich machen dürfte. Einen Eindruck der aktiven Talente zeigt euch Timi Studios auf Twitter. Wie viel die Trainer-Lizenz von Durengard kostet, ist nicht bekannt.