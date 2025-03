Gradius Origins angekündigt und enthält den brandneuen Salamander III

Eine der klassischsten Serien in der Welt des Shoot 'em ups ist Konamis kultige Gradius, die 1985 in japanischen Spielhallen zu sehen war. Der wirkliche Durchbruch kam im folgenden Jahr auf dem NES (obwohl wir in Europa bis 1988 warten mussten), und seitdem wurden fast drei Jahrzehnte lang mit angemessener Regelmäßigkeit neue Teile veröffentlicht.

Aber als Konami das Interesse an Spielen verlor, starb die Serie aus und ist heute so gut wie vergessen. Jetzt, da Konami bereit zu sein scheint, wieder in Spiele zu investieren, sind sie auch daran interessiert, das Gedächtnis aller mit einer Wiederbelebung der Gradius -Serie aufzufrischen, und heute haben sie Gradius Origins angekündigt.

Hier sind sechs Arcade-Klassiker zusammengepfercht, darunter auch Spiele aus der fast noch unterhaltsameren Geschwisterreihe Salamander. Und als ob das noch nicht genug wäre, hat Konami auch noch eine echte Überraschung in Form eines brandneuen Titels auf Lager, Salamander III, der ebenfalls in dieser Sammlung enthalten ist.

Gradius Origins wird am 7. August für Switch veröffentlicht (und hoffentlich weitere Formate, aber das muss noch bestätigt werden) und ihr könnt den Trailer unten finden.