HQ

Da ich alt bin, erinnere ich mich natürlich an das erste Mal, als ich Gradius begegnete, damals auf dem NES im Haus meines Freundes. Das war im Herbst 1985, und ich war acht Jahre alt. Ich erinnere mich, wie unendlich groß sich der Weltraum in Konamis pixelbasiertem Side-Scrolling-Shooter anfühlte und wie schwierig ich das fand. Das folgende Jahr wurde von Gradius dominiert, nur um ein Jahr später durch Life Force (Salamander ) ersetzt zu werden, das ich noch mehr liebte, wenn das möglich war.

Es gibt einen Trainingsmodus und ein Gradius-Museum für diejenigen, die einen Blick auf alles Alte werfen möchten, das mit der Spielserie zu tun hat.

Als Konami jedoch mit Hilfe der Pixel-Conversion-Könige bei M2 eine weitere Gradius -Kollektion zusammenstellte, war keine der Konsolenversionen enthalten, was ich als NES-Fan sehr schade finde. Es gibt hier sieben Spiele und insgesamt 18 Versionen dieser sieben Arcade-Spiele, und wenn Konami wirklich gewollt hätte, hätten sie auch die NES-Umsetzungen aller Spiele als Bonus einbauen können, was den etwas hohen Preis von rund 33 Pfund weiter rechtfertigt.

Die Salamander-Titel sind oft das Highlight der Serie, mit ihren tierischen Feinden und eher "organischen" Levels.

Werbung:

Gleichzeitig bin ich es und nicht der eingefleischte, eingeweihte Gradius Purist, der erkennen muss, dass dies keine Konsolensammlung ist, sondern ein reiner Arcade-Mix von Versionen, auf die viele Fans jahrelang gewartet haben und die M2 selbst aus Archivschnipseln und frühen Demos zusammengebastelt hat, die in den Kellerarchiven von Konami Staub angesetzt haben. Auf diese Weise besteht kein Zweifel daran, dass Gradius Origins ebenso ehrgeizig wie sorgfältig zusammengestellt ist.

Diese Spiele und verschiedene Versionen sind enthalten:



SALAMANDER III



GRADIUS - JP ROM Version / JP Bubble Version / NA Version (NEMESIS) / EU Version (NEMESIS) / NA Prototyp (NEMESIS)

- JP ROM Version / JP Bubble Version / NA Version (NEMESIS) / EU Version (NEMESIS) / NA Prototyp (NEMESIS)

SALAMANDER - JP-Version / NA-Version (LEBENSKRAFT)

- JP-Version / NA-Version (LEBENSKRAFT)

LEBENSKRAFT - JP Version

- JP Version

GRADIUS II: GOFER no Yabou -JP Early Version / JP Mid Version / JP Late Version / NA Version (VULCAN VENTURE)

-JP Early Version / JP Mid Version / JP Late Version / NA Version (VULCAN VENTURE)

GRADIUS III: Densetsu kara Shinwa e - JP Alte Version / JP Neue Version / Asia Version / JP AM Version anzeigen

- JP Alte Version / JP Neue Version / Asia Version / JP AM Version anzeigen

SALAMANDER 2 - JP Version



Hier wird eine Menge sorgfältig kuratierter Arcade-Liebe geboten.

Werbung:

Während meiner Stunden mit Origins habe ich wahrscheinlich Rebirth und Gradius V am meisten vermisst; Sie hätten hier leicht aufgenommen werden können. Den größten Spaß hatte ich dabei mit Salamander III, das sich in jeder erdenklichen Hinsicht wie eine Hommage und Hommage an diese langlebige, superbeliebte Actionspiel-Serie anfühlt und ein eigens für diese Sammlung geschaffenes neu entwickeltes Kapitel in der Gradius -Saga ist. Salamander III leiht sich einige Elemente von seinen Vorgängern sowie von Rebirth, schafft es aber dennoch, sich einzigartig zu fühlen, während es sich gleichzeitig altmodisch und vertraut anfühlt, genau auf die richtige Weise. Salamander III verwendet nicht viele moderne Arten von Grafikeffekten und hält sich an den ikonischen Pixelstil der frühen 90er Jahre, aber anstelle von kräftiger Beleuchtung und 3D-Animationen haben die Entwickler von M2 die Fähigkeit der PS5 genutzt, den Bildschirm mit Feinden zu füllen, was allein schon dazu führt, dass sich dieses Spiel wie der modernste aller Gradius -Titel anfühlt. Es ist sicherlich nicht ganz ein "Kugelhöllen"-Gefühl, das hier geboten wird, aber es ist nicht weit davon entfernt, was zufriedenstellend ist. Salamander III ist höllisch schnell und bietet viel Widerstand, was mich in vielen Fällen zu liebgewonnenen Klassikern wie Radiant Silvergun und Ikaruga brachte.

Mindestens fünf Gradius-Spiele fehlen in dieser Sammlung, aber abgesehen davon ist es perfekt.

Wie bereits erwähnt, ist diese Kollektion speziell für die eingefleischtesten Puristen konzipiert, und ich finde es schade, dass M2 /Konami nicht die Gelegenheit genutzt hat, die perfekte, definitive Gradius Kollektion zu bauen. Gradius für das NES hätten offensichtlich enthalten sein müssen, ebenso wie Gradius 4, Gradius V, Gradius Rebirth und Gradius Gaiden. Das ist nicht passiert, und es ist nichts falsch an dem Paket, das wir stattdessen bekommen haben, aber es nagt ein wenig an mir, dass Konami, nach der absolut fantastischen Contra Sammlung, hier nicht ganz ins Schwarze getroffen hat.