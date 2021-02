You're watching Werben

Ab 18 Uhr deutscher Zeit feiern wir in unserem Livestream den heutigen Release der lang erwarteten Fortsetzung von Little Nightmares. Schaltet also ein und verfolgt Dóris Überlebenskampf in den ersten zwei Spielstunden.

Wer mehr über das rätsellastige Gruselspiel erfahren möchte, sei an dieser Stelle auch noch mal auf unsere Kritik hingewiesen. Hier erfahrt Ihr, warum Little Nightmares 2 seinen Vorgänger nach unserem Empfinden in vielerlei Hinsicht übertrifft.