Habt ihr diesen Juli auch schon zu viel Regen gesehen? In diesem Fall bietet euch der Sommer-DLC zu Overcooked jede Menge simulierten Sonnenschein als Ausgleich.

Wir sind bereit, uns heute in GR Live den kulinarischen Herausforderungen des Overcooked-2-Updates "Sun's Out Buns Out" zu stellen und würden uns freuen, wenn ihr euch ab 16 Uhr deutscher Zeit zuschaltet.