GR Live ab 16 Uhr: Wir spielen Cyber Shadow

Unser heutiger Livestream stellt quasi einen nahtlosen Übergang zu unserer gestrigen Folge dar. Nachdem wir gestern den Ninja-Titel Blue Fire im Programm hatten, geht es heute mit einem weiteren Ninja-Spiel weiter: Cyber Shadow von "Yacht Club Games".

Wer den Klassiker "Ninja Gaiden" kennt, wird zwangsläufig Parallelen erkennen, auch Fans des Indie-Spiels "The Messenger" dürften sich in Cyber Shadow schnell heimisch fühlen. Wer sich nach unserer Kritik immer noch nicht sicher ist, ob Cyber Shadow im digitalen Einkaufswagen landet, wird in der heutigen Folge von GR Live weitere Eindrücke sammeln können.

Los geht's ab 16 Uhr deutscher Zeit. Wir würden uns freuen, wenn Ihr zahlreich GR Live einschaltet und uns durch die ersten zwei Spielstunden von Cyber Shadow begleitet.