Govee kündigt verbesserte Nugget-Eismaschine an und signalisiert Pläne, sich auf das Küchengerätesegment zu verpflichten

Es gibt bereits unzählige Innovationen und Enthüllungen, die im Rahmen der CES in Las Vegas präsentiert werden, die gerade begonnen hat und den Rest der Woche läuft. Zu diesem Zweck hat der Gerätehersteller Govee die neueste Ergänzung seines Küchengeräte-Sortiments namens GoveeLife vorgestellt, da ein neues Gerät zur Eisherstellung auf den Markt kam.

Bekannt als Smart Nugget Ice Maker Pro, ist dies ein Gerät, das Frustrationspunkte beheben und hochwertigeres Nugget-Eis schneller liefern soll. Dies geschieht durch einen leistungsstärkeren Kompressor mit 96 W, zusätzlich zu einem vergrößerten Ventilator und Kondensator, der Eis in nur sechs Minuten produzieren und bis zu 60 Pfund Eis pro Tag erzeugen kann. Zum Vergleich: In einer Sitzung erklärt Govee, dass etwa 60 Eisgetränke produziert werden können. Es kann sogar Eis bis zu sechs Stunden fast gefroren halten.

All diese verbesserte Technologie kommt zu einem leiseren Betrieb dank der AI NoiseGuard -Software, während ein LCD-Bildschirm die Nutzung des Geräts noch erleichtert. Angesichts von Preisen und Verfügbarkeit wird erwartet, dass er für etwa 499,99 $ verkauft wird und derzeit erhältlich ist.

Um diese Nachricht zu nutzen und zu verfolgen, nahm sich Govee auch etwas Zeit zu betonen, dass diese Maschine nur der jüngste Schritt in ihren Küchengeräte-Ambitionen ist, und sagte: "Der Smart Nugget Ice Maker Pro signalisiert den Plan der Marke, ihre Präsenz im Bereich Küchengeräte weiter auszubauen".