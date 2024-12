HQ

Die Welt des Athletismus hat ein wachsames Auge auf einen jungen Sprinter aus Australien geworfen. Mit 16 Jahren hatGout Gout er mit 20,04 Sekunden einen neuen 200-Meter-Rekord in Australien gebrochen, der seit Peter Norman im Jahr 1968 (20,06 Sekunden) nicht mehr gebrochen wurde.

Seine unglaubliche Geschwindigkeit und sein junges Alter - er bricht auch den Rekord für die schnellste Zeit aller Zeiten eines 16-Jährigen und den zweiten in der U18 aller Zeiten - machen ihn zu einem geschätzten Star in Australien, der sein Potenzial bereits in einem Jahrzehnt olympischer Medaillen sieht. Sogar Usain Bolt - der in seinem Alter langsamer war - reagierte auf seinen Sieg und sagte in einer Direktnachricht an Jumpers World: "Er sieht aus wie ein junges Ich".

Athletics Australia macht bereits Wortspiele mit seinem Namen, "Gou of this world "... Nur dass sein Name falsch geschrieben ist.

Gicht Gicht sollte Gout Gout genannt werden - und gwot gwot- ausgesprochen werden.

Seine Eltern, Bona und Monica, flohen aus dem Sudan nach Ägypten. Sein Familienname, Guot, wurde aufgrund eines arabischen Rechtschreibfehlers der sudanesischen Regierung in Gout geändert. Die Papiere kamen dann in Australien an, wo Gicht 2007 in Ipswich geboren wurde.

Gichts Eltern erklärten das alles gegenüber 7News. "Wenn ich sehe, dass die Leute ihn Gicht nennen, freue ich mich nicht wirklich für ihn." Aber in seinem offiziellen Register wird er immer noch als Gicht Gicht genannt, und durch seinen Agenten sagt der Ahtlete, dass es mit seinem verwechselten Namen zusammenhängt. "Nennen Sie mich Gicht", sagte er.

Sein Vater, Bona Gout, hat gesagt, dass sie es reparieren werden, und scherzte, dass sie nicht wollen, dass sein Sohn mit einer Krankheit gleichgesetzt wird (Gicht ist eine Art von Arthritis).

Technisch gesehen ist die korrekte Art, ihn zu benennen, immer noch Gout Gout, bis seine Eltern den Fehler beheben und er seinen Familiennamen wiedererhält, der ihn mit seinem Erbe verbindet. Hoffentlich werden wir ihn bis zu den Olympischen Spielen 2028, wenn er 20 Jahre alt sein wird, und vor allem bei den Olympischen Spielen 2032 in Brisbane, wenn der australische Star 24 Jahre alt wird, Guot Guot nennen können.