Gourmet Edition von Overcooked 2 ist ein richtiger Vielfraß

Ghost Games haben gestern die sogenannte Gourmet Edition von Overcooked 2 veröffentlicht und Spielern den turbulenten Koop-Spaß mit allen Inhalten in einem großen Paket zusammengefasst. Enthalten sind fast 60 Köche, 130 Level und etliche Rezepte, die ihr zu verschiedenen Feiertagsanlässen nachkochen könnt.

Neben den bereits veröffentlichten Zusatzinhalten Carnival of Chaos, Campfire Cook Off, Surf 'n' Turf und Night of the Hangry Horde wurden sämtliche, kostenlose Updates mit ihren verschiedenen saisonalen Köstlichkeiten hinzugepackt. Das Gesamtpaket kostet auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch 40 Euro, ihr spart beim Kauf also nur ein bisschen Trinkgeld. PC-Spieler müssen sich zudem noch bis zur nächsten Woche gedulden - der Titel erscheint erst am 16. April auf dem Computer.