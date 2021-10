GOTY-Edition aktualisiert Microsoft Flight Simulator im November

HQ

Microsoft möchte Asobo Studios Flugsimulator in einem Monat noch einmal als "Game of the Year Edition" veröffentlichen. Neben allen bisher erarbeiteten Updates umfasst diese neue Ausgabe „fünf neue Flugzeuge und acht von Hand angefertigte Flughäfen", darunter auch die Flughäfen aus Leipzig/Halle und Kassel. Darüber hinaus werden ein paar frische Erkundungstouren bereitgestellt, die Wettersysteme und Photogrammetrie-Daten ausgewählter Städte werden aktualisiert und es gibt Tutorials für das sogenannte „Buschfliegen". Erfreulicherweise erhalten Besitzer von Microsoft Flight Simulator all die Neuerungen am 18. November als Gratis-Update dazu.

Das sind die fünf neuen Flugzeuge:





Boeing F/A-18 Super Hornet

Volocity

Pilatus PC-6 Porter

Cubcrafters NX Cub

Aviat Pitts Special S1S



