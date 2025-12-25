GOTY 2025: Gamereactors bestes Sportspiel

HQ

Wir haben bereits viele verschiedene Kategorien im Rahmen unserer Game of the Year Berichterstattung für 2025 abgehakt, aber jetzt sind wir für noch mehr zurück. Das neueste davon ist Sports, und für diejenigen, die sich fragen: Hier sprechen wir speziell über traditionelle Sport-Videospiele und nicht über Motorsport oder Rennsport. Im Gegensatz zu The Game Awards zum Beispiel sollten Sie also keine Kart-Rennfahrer in dieser Gruppe erwarten, da wir diese für unsere eigene Rennkategorie aufheben.

Wie bisher haben wir unsere Auswahl basierend auf Spielen ausgewählt, die in diesem Kalenderjahr erschienen sind, was bedeutet, dass alles, was seit dem 1. Januar 2025 erschienen ist, spielberechtigt war.

5. NBA 2K26

Zunächst haben wir Visual Concepts ' neuesten NBA-Titel. Wohl der beständig beste Sporttitel unter Videospielen heute, bleibt NBA 2K26 weiterhin die beste Darstellung digitaler Basketball und insgesamt ein beeindruckendes Produkt, das perfekt für alle NBA- und Basketballfans ist. Wäre da nicht die gierigere Monetarisierung, die inzwischen zu extrem wird, stünde dieser Titel wahrscheinlich weiter oben auf dieser Liste, denn auch wenn ihm vielleicht die Originalität einiger nachfolgender fehlen, ist es dennoch ein so starkes Sportspiel, dass man es kaum abwerten kann.

4. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Jeder, der meine Gedanken zu Full Circle s Skate gelesen hat (und mich sogar spielen gesehen hat Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 ), weiß, dass diese Serie nie wirklich mein Ding war. Aber das liegt eher am Gameplay-Gefühl als an irgendetwas anderem, denn wenn man es als verpacktes Produkt betrachtet, kann man sich von diesem zurückkehrenden Hit wirklich nicht viel mehr wünschen. Pro Skater 3 + 4 bietet hervorragend angefühlte Skateboard-Action, viele Spielmodi und Abwechslung, großartigen Humor und Anspielungen, und alles läuft unglaublich flüssig und flüssig zugleich. Angesichts der Rückschläge von Skate nimmt Pro Skater 3 + 4 den Titel des besten Eislauftitels 2025 mit nach Hause.

3. Inazuma Eleven: Siegesstraße

Es war ein hervorragendes Jahr für digitalen Fußball, da EA mit einem stärkeren EA Sports FC Kapitel wieder in Form ist, während die Leute bei Sloclap ebenfalls eine spannende und einzigartige Alternative geboten haben. Nicht zu vergessen ist Level5 Inc. s Inazuma Eleven: Victory Road, ein lang erwartetes JRPG-trifft-Football-Spiel, das enorme Tiefe und große Gameplay-Variationen bot, um ein Erlebnis zu bieten, das nur wenige erreichen konnten. Man könnte argumentieren, dass es sich manchmal eher um ein rundenbasiertes RPG als um ein Sportspiel handelt, aber da das Geschehen auf dem Spielfeld in engem teambasierten Gameplay abgeschlossen wird, steht außer Frage, dass Inazuma Eleven: Victory Road seinen Platz auf dieser Liste verdient.

2. Einsame Berge: Schneereiter

Megagon Industries hat ein großes Talent für fesselnde und unterhaltsame Arcade-Sporterlebnisse gezeigt, wobei die Vergangenheit durch das hervorragende Lonely Mountains: Downhill hervorgehoben wurde. Um Jahreswechsel kehrte der Entwickler mit Lonely Mountains: Snow Riders zurück, einem Abenteuer, das Mountainbikes gegen Skier tauschte und ein großartiges, erfüllendes Arcade-Gameplay-Konzept bot, bei dem man so schnell wie möglich den unteren Teil eines Trails erreicht. Mühelos unterhaltsam und herrlich simpel ist dieses Spiel eines der besten Indies des Jahres und zugleich ein führendes Sportbeispiel.

1. Rückkampf

Football-Videospiele sind seit Jahren sehr ähnlich und vertraut und bieten erkennbare und traditionelle Spielaufstellungen, die typischerweise ein Top-Down-, eher simuliertes und strategisches Thema verwenden. Die Leute bei Sloclap entschieden, dass ihr eleganter Kampfanzug von Sifu an eine fußballerische Umgebung angepasst werden könnte, und so entstand das erstaunliche und spannende Rematch. Dieses Spiel hatte den ganzen Spaß und die Schönheit eines eher arcade-orientierten und weniger starren Backstreet-Footballs, bot es aber in einem spannenden Mehrspielermodus, bei dem Wettbewerb und Sieg der ultimative Antrieb waren. Ehrlich gesagt sticht Rematch als das einzigartigste Footballspiel seit langem hervor und verdient seinen Platz an der Spitze dieser Liste.