GOTY 2025: Gamereactors bestes Sim-Strategie-Spiel

Sim-Strategy ist eine etwas ungewöhnliche Kategorie, da man viele sehr unterschiedliche Spiele in einem zusammenfasst. In einem Jahr, in dem einige Franchises neue Höhen erreicht haben, während andere unerwartet einen Fehler hatten, werfen wir einen Blick darauf, welche Simulatoren und Strategiespiele uns dieses Jahr am meisten beeindruckt haben.

5. Schedule I

Einer der ersten viralen Hits des Jahres, Schedule I, ging auf eine Weise durch, von der ich nicht sicher bin, ob wir alle erwartet hätten. Das Spiel hat derzeit auf Steam immer noch einen überwältigend positiven Wert, und obwohl es mit Grafik und Gameplay einen großartigen Comedy-Faktor hat, ist der Krimisimulator auch ein lohnendes Spiel, in das man Zeit investieren kann. Glücksspiel, Drogen, Gewalt – alles ist da. Wie Grand Theft Auto, nur mit etwas mehr Vorarbeit und Organisation. Es ist leicht, Dutzende oder sogar Hunderte von Stunden zu verlieren, genau wie es ein guter Simulator sein sollte.

4. Kommandos: Ursprünge

Es ist ordentlich, knifflig und taktisch. Um die Commandos für eine truppbasierte Stealth-Strategie zurück auf unsere Bildschirme zu bringen: Commandos: Origins lässt dich keine riesigen Imperien oder ganze Schlachtfelder kontrollieren, aber du beißt dir die Nägel an, während du dich duckst und zwischen Deckung tauchst, in der Hoffnung, den beobachtenden Blicken der Nazi-Wachen zu entkommen, die dich zahlenmäßig überlegen und überlegen. Bombastische Aktionen können weiterhin auftreten, aber man muss sehr genau sein, wann und wo man sich für ein Feuergefecht entscheidet. Commandos: Origins erfordert ein Maß an Vorausplanung, das ich gerne sehe, mit begrenzten Ressourcen, die dich jedes Mal wie ein Genie fühlen lassen, wenn du ein Level lebend entlässt. Auch das Leveldesign ist brillant zusammengestellt, was das Erlebnis zu einem sehr fokussierten taktischen Erlebnis macht.

3. Warhammer 40.000: Dawn of War – Definitive Edition

Eines der besten RTS-Spiele aller Zeiten kam dieses Jahr zu uns zurück. Die Definitive Edition von Dawn of War überarbeitet die Optik zwar nicht wesentlich, aber gerade genug, um sie nach so vielen Jahren wieder zum Leuchten zu bringen. Das Gameplay ist so süchtig machend wie eh und je, und als jemand, der die Chance verpasst hat, das Original zu spielen, als es erschien, habe ich die Gelegenheit ergriffen, es dieses Jahr auszuprobieren. Da es so aussieht, als würde Dawn of War IV uns mit seinem Gameplay zu den Ursprüngen der Serie zurückführen, ist die neue Edition des ersten Spiels die perfekte Vorbereitung.

2. Europa Universalis V

Ich war immer etwas abgeschreckt von der überwältigenden Menge an Details in Europa Universalis-Spielen. Erst mit dem fünften Teil habe ich die Augen geöffnet, wie bei diesem Danny-DeVito-Meme, und gesagt: "Ich hab's verstanden." Das Detail ist der Punkt. Die Tiefe dieser Spiele hat vielleicht nicht einmal ein Ende, und doch macht das das Eintauchen umso spannender. Europa Universalis V ist der ambitionierteste und weitläufigste Teil bisher, der das Grand wirklich in die Grand Strategy setzt und dir eine minimale Kontrolle über jeden Aspekt deines aufstrebenden Imperiums gibt, wenn du es haben möchtest. Wenn Civ VII dieses Jahr etwas enttäuschend für dich war, ist es vielleicht an der Zeit, einen Sprung von deinem Favoriten zu wagen und einige der Alternativen auszuprobieren.

1. Two Point Museum

Die Two Point Games haben sich mit jeder Ausgabe verbessert, aber es fühlt sich so an, als hätte Two Point Museum den Höhepunkt der Serie erreicht. Die charmanten Grafiken, das einladende Gameplay und der klassische Two-Point-Humor sind hier am besten. Der Aspekt des Museumsmagnats ist gründlich entwickelt und bietet viel mehr, als ich zunächst erwartet hatte. Es ist ein Spiel, zu dem du immer wieder zurückkehren kannst, ohne den Druck, Armeen aufzubauen und Imperien zu erschaffen, wie andere Einträge auf dieser Liste. Two Point Museum ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie ein Tycoon-Spiel sein sollte. So wettbewerbsorientiert oder lässig, wie du es machen möchtest, mit immer Platz für dich, dein heimeliges Museum zu verbessern.