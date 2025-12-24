GOTY 2025: Gamereactors bestes RPG

HQ

Heute ist der Begriff RPG breiter (und damit verschwommener) als je zuvor, und nächstes Jahr müssen wir vielleicht erwägen, diese Kategorie zwischen westlichen und japanischen RPGs oder JRPGs zu unterteilen. Es gibt auch Subgenres wie Action-RPGs oder Computer-RPGs, die vielleicht ihren eigenen Raum verdienen. All diese Überlegungen fügen jedoch hinzu, dass RPGs, unabhängig von ihrer Art, produktiver und vielfältiger sind als je zuvor und uns fantastische Geschichten, Leben zum Erkunden und Ideale zum Verfolgen geschenkt haben. Für viele ist das genau der Grund, Videospiele zu spielen.

In dieser Zusammenfassung haben wir die fünf Top-Titel des Jahres aufgelistet, die der Definition von RPG entsprechen, und wir mussten neue Veröffentlichungen oder remasterte Neuauflagen weglassen, die zwar ehrenwert sind, aber nicht originell genug sind, um es in unsere endgültige Top-5-Liste zu schaffen. Das gesagt, sind dies die RPGs von Gamereactor im Jahr 2025:

Lobende Erwähnungen

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Die Rückkehr war mehr als willkommen, aber unsere Rückkehr zu Cyrodiil hat uns nichts gezeigt, was wir nicht schon vor zwei Konsolengenerationen gesehen haben – viel verschwommener, wohlgemerkt.

Werbung:

Avowed – Eine frische und hektische Fantasie, voller Magie, Monster zum Besiegen und Abenteuer zusammen mit unvergesslichen Begleitern. Das Problem bei Avowed ist, dass seine Rolle fast ausschließlich auf Kampf und Erkundung lag, und es übersehen die anderen Systeme, die das Erlebnis zu einer einzigartigen Reise machen.

Monster Hunter Wilds – Seltsam, oder? Monster Hunter ist fast das Gegenteil von Avowed: Es hat alle Systeme, die eine unverzichtbare Rollenspiel-Erzählung ergeben würden, angetrieben von einem umfangreichen System der Charakterentwicklung und zunehmender Schwierigkeit bei Gameplay, Technik und Gegnern. Diese Option der Freiheit ist jedoch nur eine Fata Morgana für eine Erzählung mit weniger Tiefe als die gestrige Regenpfütze und in der man nur noch lebt, um wieder hinauszugehen und einen größeren und tödlicheren Käfer zu jagen als den vorherigen. Es gibt keine Geschichte mehr, keine Motivation mehr. Einen riesigen, feuerspeienden Truthahn mit lächerlich großen Waffen zu treffen ist zwar cool, aber (ich mache eine Jedi-Handbewegung) das ist nicht das Rollenspiel, das du suchst.

5. Clair Obscur: Expedition 33

"Du schon wieder?" Nun, ich fürchte ja. Während die Definition von Sandfall Interactives inzwischen mehrfach preisgekröntem, mehrfach preisgekröntem Debüttitel in mehrere Kategorien passt, machen das Charakterentwicklungssystem, die Kampfstatistiktabellen und die geführte Erzählung, allerdings mit einigen leichten Entscheidungsbefugnissen, es auch zu einem Kandidaten für das Spiel des Jahres in Gamereactors Kategorie für das beste Rollenspiel. Es gibt jedoch andere, die es besser geschafft haben, dieses Gefühl von "der Mensch zu sein, der man sich auswählt" zu vermitteln.

Werbung:

4. Pokémon-Legenden: Z-A

Hey, warte mal! Legen Sie für einen Moment die Fackeln und Mistgabeln weg und hören Sie sich meine Gründe an, warum Sie diesen Teil der lukrativsten IP der Welt über Expedition 33 stellen. Pokémon Legends: Z-A ist grafisch nicht das beste Spiel. Es hat weder eine bessere Erzählweise als das erwähnte Spiel, noch so reichhaltiges Gameplay und Kampfsysteme (obwohl man das hier mit Zögern in der Stimme sagen muss). Aber es ist Pokémon, und das bedeutet immer noch, 30 Jahre nach den ursprünglichen Rot/Blau-Abenteuern, dass du in einem Spiel bist, in dem du der absolute Protagonist der Geschichte bist und es nach Belieben angehen kannst.

Du hast eine Menge Kreaturen mit fantastischen Kräften zur Verfügung, die mit der Umgebung, miteinander interagieren und sich auch weiterentwickeln (und mega-evolveren!). Außerdem kannst du gegen andere menschliche Trainer kämpfen, die ebenfalls ihr eigenes Abenteuer in Lumiose City erleben und ihre Pokémon mühsam trainiert haben. Vielleicht ist die aktuelle Formel ausgelutscht und braucht viel (viel, viel) mehr Aufmerksamkeit von Game Freak und Nintendos Entwicklungsteams, aber es besteht kein Zweifel, dass dies eines der solidesten RPGs des Jahres ist.

3. Befleckter Gral: Der Fall von Avalon

Es ist den meisten unter dem Radar gerutscht, einschließlich der Anwärter auf das Spiel des Jahres bei den großen Galas, aber hier brechen wir eine Lanze für Tainted Grail: The Fall of Avalon. Basierend auf dem Brettspiel von 2019 haben wir hier eine etwas bescheidenere Version dessen, was man als Kreuzung zwischen The Witcher und The Elder Scrolls bezeichnen könnte, wenn auch basierend auf der Artus-Legende und keltischer Überlieferung. Herausfordernde Kämpfe, eine Welt, die sich je nach Entscheidungen verändert und formt, und wirklich erfreuliche visuelle Effekte. Wenn dir dieses versteckte Juwel noch unbekannt ist, geh auf deinen PC oder deine Konsolen (PS5 und/oder Xbox Series) und probiere es aus. Du wirst uns nächstes Jahr danken.

2. Trails in the Sky 1. Kapitel

Hätte es eine klare Kategorie für die besten JRPGs 2025 gegeben, wäre das Remake von The Legend of Heroes: Trails in the Sky zweifellos ganz oben gewesen. Trails in the Sky 1st Chapter ist nicht nur eine neue Version eines der besten JRPGs, die je von Grund auf gemacht wurden: Es hat sich auch das Recht verdient, die Liste als bestes rundenbasiertes RPG anzuführen und das Versprechen, eine der besten Serien des Genres für eine neue Spielergeneration wiederzubeleben. Eine weitläufige, komplexe, gut geschriebene Geschichte, die nahtlos und teuflisch mit den zahlreichen Fortsetzungen, parallelen Serien und Spin-offs verknüpft – und das alles spielt in einer Zeitlinie von nur wenigen Monaten oder Jahren! Es ist wirklich verrückt. Trails in the Sky nutzt die "technische Ökonomie" eines JRPGs, um herausragende Performance, eine denkwürdige Geschichte (die gerade erst begonnen hat) und eine Charakterentwicklung zu liefern, wie sie im Gaming einzigartig ist. So abscheulich ist es.

1. Kingdom Come: Deliverance II

Das erste Kingdom Come: Deliverance war bereits der Inbegriff dessen, was es bedeutet, ein RPG zu sein: Absolute Freiheit, seinen Charakter zu nehmen und ihn nach Belieben zu entwickeln, die Geschichte so zu gestalten, wie man will, wann man will... Oder wenn du willst. Warhorse wusste, dass Henry von Skalitz noch so viel mehr sein könnte, und diese Fortsetzung erinnert uns in jeder Minute, die wir darin verbringen, daran, wie hart, fordernd und aufregend das Mittelalter sein kann. Du willst eine Waffe schmieden? Du wirst Stunden brauchen, um die Materialien zu bekommen und dann die richtige Technik zum Formen des Metalls in einer Schmiede zu lernen, indem du es anlassst. Und dann polieren und pflegen Sie es. Du musst dich um deine Ausrüstung, deinen Ruf, deine Besitztümer, die Besitztümer anderer kümmern... Alles, absolut alles in diesem Spiel, steht dir zur Verfügung, um nach Belieben umzugehen, aber immer im Bewusstsein, dass du in einer Zeit lebst, in der Verbrechen mit viel Gold bezahlt werden... Oder mit deinem Leben. Du entscheidest alles mit Henry, und genau deshalb verdient Kingdom Come: Deliverance II es mehr als jedes andere, auf dem Thron der diesjährigen RPGs zu sitzen.