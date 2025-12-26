GOTY 2025: Gamereactors bestes Roguelike

HQ

Roguelikes sind heutzutage ein riesiger Markt. Die Leute lieben die Idee, dass jeder Durchlauf etwas Neues bietet, und alle möglichen Subgenres ergeben die Roguelikes, die wir heute kennen. Das Geschäft, wie ein Schurke zu sein, ist so gewaltig geworden, dass wir dachten, wir sollten es dieses Jahr mit einer eigenen Kategorie ehren. Es ist schwer, nur fünf Roguelikes auszuwählen, die uns dieses Jahr umgehauen haben, aber hier sind unsere besten aus 2025. Es ist erwähnenswert, dass wir, da viele dieser Spiele im Early Access erscheinen, uns hier nur auf vollständige Veröffentlichungen konzentrieren werden.

5. Kleekern

Cloverpit lässt sich am besten als Teil Balatro, teilweise Inscryption beschreiben. Eigentlich solltest du es aber nicht beschreiben, sondern einfach spielen. Dieses Roguelike an einem Spielautomaten strotzt vor Atmosphäre, die es dir erlaubt, mit deinem Leben zu spielen, ohne tatsächlich eine Kugel in einen Revolver zu stecken und neben deinen Kopf zu legen. Es ist eine brillante Abkehr von dem, was wir von heutigen Action-Roguelikes erwarten, aber nur weil man nicht Götter schlagen und treten muss, heißt das nicht, dass es nicht genauso süchtig macht.

4. Verloren in Random: The Eternal Die

Ich finde es immer etwas seltsam, wenn ein Spiel so eindeutig von einem der besten Spiele seines Genres inspiriert wirkt. Sicherlich werden wir einfach herausfinden, was fehlt, wenn wir versuchen, das nachzumachen, was wir lieben? Das ist bei Lost in Random: The Eternal Die nicht der Fall. Das Action-Roguelike von Stormteller trägt seine Hades-Inspirationen offen, aber sein Gameplay, das Bossdesign und die Welt haben mich gefesselt und wollten nicht loslassen. Mare the Knight zu besiegen, dauert vielleicht nicht unendlich viele Stunden, aber die Zeit, die wir mit The Eternal Die verbracht haben, hat unglaublich viel Spaß gemacht.

Werbung:

3. Ball-x-Grube

Dieses Spiel, das auf Platz 3 landet, sollte zeigen, wie stark dieses Jahr für Roguelikes war. Ball x Pit ist ein brillantes Survival-Roguelike, bei dem du durch Horden von Gegnern schießt und eigene Regeln aufstellt, nur um sie auf die fantastischste Weise zu brechen. Es ist einfach nur süchtig machend, mit vielen Freischaltmöglichkeiten und viel zu tun während deiner Spielzeit. Von den Charakteren bis zu den Gebäuden kommst du immer wieder zurück, um dich durch einen weiteren Durchlauf zu kämpfen. Wenn du dieses Spiel noch nicht gespielt hast, werden wir dir viel Spaß machen...

Werbung:

2. Absolum

Anfangs begeisterte Absolum Spieler mit seiner handgezeichneten Ästhetik und sprengte selbst die höchsten Erwartungen in den Luft, als es endlich erschien. Der Kampf fühlt sich schnell und flüssig an. Die Welt ist fesselnd und faszinierend. Die Optik ist wunderschön detailliert und wird von einem riesigen Soundtrack unterstützt. Absolum hat das Gefühl, die Idee von Beat-'em-ups auf eine Weise zurückzubringen, wie wir es seit Jahren nicht mehr gesehen haben, und in jedem anderen Jahr steht es hier wahrscheinlich auf dem ersten Platz, zumindest nach unserer Zählung.

1. Hades II

Leider musste Absolum zur gleichen Zeit wie Hades II. ankommen. Eines der bestbewerteten Spiele des Jahres und eines der besten Roguelikes aller Zeiten. Supergiant sah aus, als hätte es uns mit dem ursprünglichen Hades bereits sein Hauptwerk gegeben, und obwohl es Fans gibt, die das erste Spiel bevorzugen, bietet Hades II ein Erlebnis, das man genauso genießen kann, mit deutlich mehr Inhalten. Ein Triumph einer Fortsetzung und eine leichte Wahl für das diesjährige Top-Roguelike, selbst bei so harter Konkurrenz.