GOTY 2025: Gamereactors bestes Rennspiel

Wir sind in unserer jährlichen Berichterstattung über das Spiel des Jahres weit fortgeschritten, aber wir haben noch viele Kategorien zu besprechen. Ein Beispiel dafür ist der heutige Fokus, da wir uns speziell auf Rennspiele konzentrieren und auf unserem früheren Teaser aufbauen, als wir vor ein paar Tagen über die besten Sportspiele 2025 gesprochen haben.

Auch hier basieren alle unsere Entscheidungen auf Spielen, die in diesem Kalenderjahr seit dem 1. Januar 2025 erschienen sind, also erwarten Sie hier keine Überraschungen im Dezember 2024.

5. Radwelt

Zu Beginn dieser Liste steht das Indie-Highlight aus Messhof. Im Gegensatz zu vielem, was demnächst kommt, geht es in diesem Spiel nicht um Rennfahrzeuge und Autos, sondern um Pedalmotorräder – alles in einer Sammlung einzigartiger Biome. Wheel World spielt im Paradies für Radfahrer und folgt einem jungen Fahrer namens Kat, der sich mit einem uralten Radfahrergeist verbündet, um gegen andere Radfahrer zu fahren und schließlich das Universum zu retten. Mit großartigen und einfachen Radsport- und Rennmechaniken, einer wirklich einzigartigen Prämisse und visuellen Ästhetik sowie skurrilen und einprägsamen Charakteren ist dies eines der besten Indie-Spiele des Jahres 2025.

4. Mario Kart Welt

Es wirkt fast surreal zu sagen, dass in einem Jahr, in dem ein neues Mario Kart erscheint, es bei weitem nicht das beste Rennspiel der Saison ist. Aber das ist bei Mario Kart World der Fall, da das Spiel eine polarisierende Open-World und einen begrenzteren Inhaltsreichtum im Vergleich zum Koloss Mario Kart 8 Deluxe lieferte. Es hat das Genre überhaupt nicht überholt, aber es ist trotzdem Mario Kart und das bedeutet, dass man ein raffiniertes und präzises Kart-Erlebnis bekommt, das mühelos leicht zu erlernen und zu spielen ist, und ein Spiel, das für alle Altersgruppen und Fähigkeiten eine Freude bereitet. Zeitlos, könnte man sagen.

3. Kirby Air Riders

Es ist eines der seltsamsten Kart-Erlebnisse, die wir je erlebt haben, aber das heißt nicht, dass es in irgendeiner Weise eine schlechte Erfahrung ist. Nach jahrelanger Regie von Super Smash Bros. Ultimate kehrt Masahiro Sakurai mit einer Fortsetzung zurück, die nur wenige gewünscht hätten, die aber mit der Persönlichkeit und dem Charme triefte, die wir von dem legendären japanischen Entwickler erwarten. Kirby Air Riders ist eine bizarre Kombination aus Kart-Rennen, Prügeln und Partyspielen, und auch wenn es nicht für jeden geeignet ist, ist es, wenn es doch klickt, etwas wirklich Besonderes.

2. Assetto Corsa Rally

Angesichts der ungleichmäßigen Natur des Rallye-Subgenres in den letzten Jahren hatten die Leute bei Supernova Games Studios eine sehr große Aufgabe vor sich, um mit Assetto Corsa Rally wieder auf die Strecke zu kommen. Und obwohl dieses Spiel nur ein Early-Access-Projekt ist, das in den kommenden Jahren weiter erweitert und verfeinert wird, ist die Basisversion bereits überzeugend und detailliert genug, um uns große Hoffnung und Hoffnung auf die endgültige vollständige Variante zu geben. Mit hochwertigen und lebendigen Grafiken, kombiniert mit einer anspruchsvollen und anspruchsvollen Fahrsuite, besitzt Assetto Corsa Rally alle wichtigen Eigenschaften und Markenzeichen, um eines der besten Rallye-Sim-Titel aller Zeiten zu werden. Und es wird nur noch besser werden, also bleibt dran, denn ihr werdet dieses Projekt wahrscheinlich in Zukunft noch viel häufiger sehen.

1. Sonic Racing: Crossworlds

2025 war das Jahr des Kart-Rennsports, und von den vielen spektakulären Optionen, die angeboten wurden, sticht Sega Alternative hervor. Sonic Racing: Crossworlds sah so aus, als könnte man es im Zuge eines neuen Mario Kart übersehen und vergessen werden, fand aber stattdessen seinen eigenen Platz und wurde dank seiner schnellen Action, der breiten Palette an Charakteren, Strecken und Karts sowie exzellenter plattformübergreifender Mehrspielerunterstützung zum herausragenden Anwärter. Das ist wirklich der beste und aufregendste Kart-Racer des Jahres 2025 und ein Muss für alle, die das Rennen als Genre mögen.