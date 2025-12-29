GOTY 2025: Gamereactors bestes Puzzlespiel

HQ

Wir nähern uns stetig dem Ende unserer Spiel-des-Jahres-Berichterstattung für 2025, aber wir haben noch einige Kategorien hervorzuheben und zu feiern. Ein solches Beispiel, das heute, ist eine oft übersehene Kategorie, nämlich Puzzle. 2025 hat zwar nicht eine riesige Fülle neuer Spiele hervorgebracht, die am besten in dieses Segment passen, aber es gibt eine Reihe vielversprechender und gefeierter Titel, die dennoch für ihre Brillanz geschätzt werden sollten.

Wie üblich basieren wir unsere Auswahl auf Spielen, die in diesem Kalenderjahr veröffentlicht wurden, also seit dem 1. Januar 2026.

5. Camper Van: Make it Home

Der Auftakt ist ein entzückendes und gemütliches Indie-Puzzle-Abenteuer von Malapata Studios. Camper Van: Make it Home ist der perfekte Titel für alle, die sich entspannen und eine Phase der Selbstreflexion ohne Stress oder Sorgen genießen möchten. Die Grundidee ist einfach: Du musst deinen eigenen Wohnmobil entwerfen und organisieren, indem du eine Reihe von blockbasierten Herausforderungen meisterst und überwindest, die dein Herz beruhigen sollen. Mit einer auffälligen und farbenfrohen Artdirection und einer charmanten Ästhetik ist dies ein schöner Titel für alle, die etwas Zurückhaltenderes und Entspannteres suchen.

4. Drop Duchy

Die Leute bei Sleepy Mill Studio haben viele Anfang dieses Jahres überrascht, als sie Drop Duchy der Welt zugänglich machten. Dieses einfache Puzzlespiel ist zugleich ein Roguelite-Hybrid, und die Prämisse ist einfach, das eigene Reich gegen die nahegelegenen Gegner zu führen und zu verteidigen. Ja, es ist eine würdevolle Kriegsführung, wie man sie noch nie gesehen hat, denn Drop Duchy verwendet Tetris -ähnliche Block-Drop-Mechaniken als eine der zentralen Möglichkeiten, Gameplay zu bieten, kombiniert mit roguelite-inspirierter Ressourcensammlung und Levelpfad-Navigation. Wer braucht schon Civilization oder Anno, oder?

3. Is This Seat Taken?

Wahrscheinlich bemerkst du inzwischen ein gewisses Muster, da viele der betreffenden Spiele alle kleinere und erschwinglichere Optionen sind, und genau das gilt erneut für Is This Seat Taken? Vom Entwickler Poti Poti Studio ist dies ein Logikpuzzlespiel, das davon handelt, ein Matchmaker für skurrile und ungewöhnliche Gruppen von Menschen in einer Vielzahl obskurer und seltsamer Szenarien zu werden. Mit einer einfachen und farbenfrohen künstlerischen Gestaltung und einem rudimentären Spielkonzept ist Is This Seat Taken? ein perfektes Spiel für alle, die ein geradlinigeres Puzzlespiel suchen.

2. Lumines Arise

Die Leute bei Enhance sind seit Jahren für ihre verwirrenden Fähigkeiten bekannt, und das hat sich kein bisschen an dem mühelos unterhaltsamen und unterhaltsamen Lumines Arise geändert. Das Tetris -ähnliche Spiel, bei dem man fallengelassene bunte Blöcke kombiniert und gleichzeitig zu einem dröhnenden Soundtrack jammt, erwies sich als riesiger Erfolg, als es erschien, und ehrlich gesagt, wenn nicht das, was uns noch bleibt, wäre es wahrscheinlich unsere erste Wahl für diese Kategorie gewesen. Sofort unterhaltsam, anspruchsvoll und spannend, aufregend und lebhaft - Lumines Arise ist ein fantastisches Puzzlespiel.

1. Blue Prince

Eines der einzigartigsten und interessantesten Puzzlespiele, die wir seit langem gesehen haben, eine noch beeindruckendere Leistung, da es das Debüt eines sehr kleinen Entwicklerteams ist, Dogubombs Blue Prince ist genau das, was das Puzzle-Genre so erfolgreich macht. Eine fesselnde und faszinierende Erzählung, kombiniert mit verblüffenden Rätseln, die alle in einem Topf mit beeindruckender cel-shaded Artdirection und wiederspielbaren Roguelike-Mechaniken zusammengefügt sind. Auf dem Papier wirkt Blue Prince wie ein Spiel, das viel zu viel leistet, um eine Chance auf einen herausragenden Erfolg zu haben, aber das Maß an Verfeinerung und die erstklassige kreative Detailverliebtheit bedeuten, dass dieses Projekt das beste Puzzlespiel des Jahres 2025 ist - und das mit großem Abstand.