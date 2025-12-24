GOTY 2025: Gamereactors bestes Plattformspiel

HQ

Wir sind schon weit in unserer Spiel-des-Jahres-Berichterstattung für 2025, wobei einige wichtige Kategorien bereits hinter uns liegen. Als Nächstes wird bei einigen großen Preisverleihungen oft übersehen, da wir Zeit darauf verwenden, die besten Plattformer des Jahres 2025 hervorzuheben. Ja, wir zählen fünf der besten Spiele herunter, die in die Plattformer-Kategorie passen, und Junge, gibt es dieses Kalenderjahr einige Schwergewichte.

Wie bei unseren vorherigen Picks sind auch die hier ausgewählten Spiele seit dem 1. Januar 2025 gestartet, also erwarten Sie keine Überraschungen im Dezember 2024 auf dieser Liste.

5. Bionische Bucht

Vielleicht hast du Psychoflow und Mureena Oy s Bionic Bay übersehen, weil es nicht ganz denselben großen Namen oder Entwickler hat. Aber ehrlich gesagt ist das etwas enttäuschend, denn es ist vielleicht der beste echte, reine Plattformer des Jahres. Dies ist ein Spiel, das ganz darauf abzielt, ein Level voller Gefahren und Gefahren mit einer Vielzahl fließender Bewegungstechniken zu meistern, und es wurde so abgestimmt, dass Speedrunning und das schnelle Erledigen der Aufgabe gefördert werden. Wenn du alles liebst, was ein Plattformspiel ausmacht, ist Bionic Bay absolut einen Ausprobieren wert.

4. Shinobi: Kunst der Rache

Wir haben Shinobi: Art of Vengeance als unser bestes Actionspiel hervorgehoben – eine zu Recht verdiente Leistung für den gefeierten Titel von Lizardcube, aber wir setzen es auch hierher, weil es ebenfalls zur Plattform-Kategorie gehört. Dieses Spiel ist alles, was Retro- und Action-Plattformer-Fans lieben. Es ist intensiv und hart, schnell und flüssig, aufregend und spannend, egal ob du in herausfordernden Kämpfen steckst oder geschickt durch die verschiedenen Level springst, Shinobi: Art of Vengeance sticht als wohl das beste Ninja-Spiel des Jahres 2025 hervor – eine beachtliche Leistung angesichts der Vielzahl an Optionen, die Ninja Gaiden präsentiert haben...

3. Donkey Kong Bananza

Das Nintendo Switch 2 Portfolio ist seit dem Erscheinen der hybriden Nachfolgekonsole nicht mehr so stark, mit einem deutlichen Mangel an Spielen, die man als Eins-von-eins bezeichnen könnte. Doch das Beste von allem scheint eindeutig das Plattform-Vergnügen Donkey Kong Bananza zu sein, eine epische Reise, die sich um den mächtigen Affen dreht, der ihn in alle möglichen aufregenden Reiche und Länder führt, während er immer tiefer auf den Kern des Planeten vordringt. Bananza ist leicht zu erlernen und zu lieben, mühelos zu schätzen und perfekt für alle Fans und Altersgruppen, und es ist vielleicht das Paradebeispiel für das Plattforming im Jahr 2025.

2. Hollow Knight: Silksong

Wir mussten sehr, sehr lange warten, bis Team Cherry die Fortsetzung seines gefeierten Spiels vorstellt, aber schließlich wurde dies 2025 Realität, als Hollow Knight: Silksong erschien. Im Kern ein Metroidvania, ist dieses Spiel wirklich ein actiongeladener Plattformer, da es präzise und spannende Bewegungen sowie Sprungrätsel und Herausforderungen mit zermürbenden und harten Kämpfen kombiniert, um ein überwältigendes, aber lohnendes Erlebnis zu schaffen, das nur wenige erreichen können. Es hat sich nicht den ersten Platz auf unserer Liste gesichert, denn ähnlich wie Astro Bot im Jahr 2024 gibt es noch ein weiteres, plattformorientiertes Spiel hervorzuheben, das Freude und Staunen auf eine Weise bietet, die nur wenige erreichen können.

1. Geteilte Fiktion

Wer sonst, oder? Wenn es um Plattformer in einem Jahr geht, in dem Hazelight ein neues Projekt der Welt präsentiert, scheint es fast sicher, dass diese Kategorie dazu führen wird, dass das schwedische Team mit Trophäen nach Hause gehen wird, und wir haben keinen Grund, zu sagen, warum sie das nicht tun sollten. Split Fiction ist ohne Zweifel eines der besten Spiele des Jahres 2025, und auch wenn es vielleicht nicht zum einzigartigen Thema von It Takes Two passt, erfüllt der genreübergreifende, weltumschaltende Koop-Hit alle richtigen Kriterien, wenn es darum geht, dass Videospiele Spaß, Freude und perfekt für alle Fans und Altersgruppen sind. Split Fiction ist der beste Plattformer des Jahres 2025, und falls du noch keine Gelegenheit hattest, das Spiel zu spielen, nimm dir etwas Zeit, um dich über Weihnachten mit einem Freund oder Familienmitglied zusammenzusetzen – denn du wirst es nicht bereuen.