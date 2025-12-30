GOTY 2025: Gamereactors bestes Partyspiel

HQ

Ein Partyspiel hat eine Kunst. Wirklich, das gibt es. Es mag so einfach erscheinen, wie vier Spielern Controller zu geben und sie ihr eigenes Chaos anrichten zu lassen, aber es ist viel komplexer als das. Partyspiele erfordern eine Mischung aus Casual- und Wettbewerbsqualität, eine Wiederspielbarkeit, die dazu führt, dass man sie immer wieder aufnimmt, und die Möglichkeit, Generationengrenzen zu überschreiten, indem sie für alle Altersgruppen spielbar sind. Das kann eine knifflige Sache sein, aber wenn du nach den besten Spielen suchst, die du dieses Jahr mit Familie und Freunden teilen möchtest, hier unsere Top 5 Partyspiele des Jahres 2025.

5. Sonic Racing Cross: Welten

Wie sehr wünschte ich, ich hätte Garfield Kart hier draufgelegt. Betrachten Sie es als einen ehrenamtlichen sechsten Eintrag auf der Liste, falls es so etwas gibt. Sonic Racing: CrossWorlds hat es jedoch übertroffen. Ein wirklich intuitiver Kart-Racer, der dem größten Namen des Genres aus rein rennender Sicht Konkurrenz macht. Als Party-Erlebnis macht es auch richtig Spaß und sollte definitiv auf deiner Liste stehen, falls du genug von einem bestimmten Klempner hast.

4. Just Dance 2026 Ausgabe

Just Dance fühlt sich manchmal so an, als könnte die Qualität davon abhängen, welches Jahr Popmusik wir hatten. Wie sich herausstellt, war 2025 ein Pop-Hit, genauso wie 2024 davor, und deshalb fühlt es sich einfach richtig an, sich runterzumachen und zu tanzen, wann immer ein neuer Just Dance erscheint. Das Beste an Just Dance ist, wie zugänglich es ist. Steig einfach mit einem Controller in der Hand auf, falls nötig, und folge der Choreografie auf dem Bildschirm. Fast jeder kann mitmachen, und wie jeder, der schon einmal gespielt hat, feststellen wird, ist Tanzen tatsächlich auch ein ziemlich gutes Workout.

3. Jackbox Party Pack 11

Wie Just Dance ist auch Jackbox eine weitere Serie, die immer wieder auftaucht. Aber Jackbox Games veröffentlicht jetzt alle zwei Jahre, und die Qualität der aktuellen Party Packs zeigt sich wirklich. Suspectives ist ein großartiges Deduktionsspiel, Hear Say hat ein tolles Gimmick, das sich anfühlt, als würde es sein volles Potenzial ausschöpfen, und Doominate ist ein wirklich spaßiges Quiplash-ähnliches Spiel, bei dem man so kreativ sein kann, wie man möchte. Es ist beeindruckend, dass 11 Party Packs in Jackbox immer noch großartig sind, und diese Spiele bleiben die Könige der mobilen Party-Erlebnisse.

2. Mario Kart World

Ohne Mario Kart ist es doch keine richtige Hausparty, oder? Jahrelang haben wir uns auf den sofortigen Klassiker Mario Kart 8 verlassen, um uns am Laufen zu halten, aber dieses Jahr haben wir endlich den nächsten Teil der beliebten Kart-Racing-Reihe bekommen, und auch wenn Garfield Kart und Sonic Racing ihr Bestes gegeben haben, es zu besiegen, fühlt sich Mario Kart immer noch wie das ultimative Erlebnis an, besonders wenn es um eine Party geht. Jeder kennt Mario, und deshalb ist jeder bereit, das Spiel auszuprobieren. Fügt man neue Rennstile und eine offene Welt hinzu, sorgt man dafür, dass sich die Menschen jahrelang um Sofas versammeln und über blaue Muscheln weinen.

1. Lego Party

Selbst wenn Mario Kart World ein brillantes Partyspiel ist, hat es nicht das Wort Party im Titel, sodass es nicht gewinnen kann. Spaß beiseite, Lego Party nimmt hier den ersten Platz ein, weil es einen Schuss auf den König abgibt und nicht verfehlt. Lego Party bietet eine große Anzahl süchtig machender Minispiele, intuitives Gameplay und macht richtig viel Spaß. Lego Party hat außerdem ein gewisses Maß an Können hinzugefügt, was bedeutet, dass man nicht einfach betet, dass das Glück einem zufliegt, wie in Mario Party. Trotzdem kann Lego Party Momente absoluter Komik und Chaos bieten, die einen immer wieder zurückkommen lassen. Hoffen wir, dass wir in Zukunft mehr Lego-Party-Spiele sehen, die auf diesem hervorragenden Fundament aufbauen.