GOTY 2025: Gamereactors bestes Mehrspieler-Spiel

Wenn es um Videospiele geht, sind die meisten in einigen wenigen einzigartigen Kategorien vertreten, sodass es etwas repetitiv werden kann, wenn wir die Besten der Reihe für Spiel-des-Jahres-Artikel hervorheben. Da wir uns einem Durchlauf nähern, in dem wir unsere Lieblings-Multiplayer-, Cooperative- und Party-Spiele hervorheben, überqueren wir diese turbulenten Gewässer, indem wir nur Spiele auswählen, die zuerst in jede Hauptkategorie passen – alles, um sicherzustellen, dass wir einer breiten Auswahl an Spielen die Anerkennung geben, die sie verdient. Für die besten Mehrspieler-Titel des Jahres 2025 solltest du also nicht erwarten, Split Fiction oder Lego Party zu sehen, selbst wenn du beide relativ leicht als Mehrspieler-Spiele bezeichnen könntest.

Ebenso haben wir wie immer unsere Auswahl auf Spielen basieren, die in diesem Kalenderjahr erschienen sind, sodass alles, was ab dem 1. Januar 2025 erschienen ist, berechtigt ist.

5. Rückkampf

Wir hatten Rematch als eines unserer Top-Sportspiele des Jahres 2025 und zu Recht hat es eine außergewöhnliche und frische Interpretation der Formel des virtuellen Fußballs geliefert. Aber wir heben es hier auch hervor, denn es ist eines der besten reinen Multiplayer-Erlebnisse des Jahres 2025. Sloclap s Hit ist ein hervorragendes Beispiel für ein hochwertiges Endprodukt, das komplexe Spieldynamiken und detaillierte Strategie mit engem Teamzusammenhalt verbindet, um sofort unterhaltsame und erfüllende Mehrspieler-Action zu schaffen, wie sie nur wenige andere Sportspiele dieses Jahres erreichen können. Suchst du nach einer Möglichkeit, dich über die Feiertage mit Freunden zu treffen? Suchen Sie nicht weiter, denn mit Rematch werden Sie viel Spaß haben.

4. Dune: Erwachen

Die Leute bei Funcom hatten die enorme Herausforderung vor sich, Frank Herberts Sci-Fi-Welt zu einem interaktiven Refugium zu machen, aber sie haben sich der Aufgabe gestellt und sie mit viel Können umgesetzt. Dune: Awakening ist eine frische Variante der Dune -Formel, allerdings mit vielen vertrauten Charakteren und Klischees, die ihre Welt sofort einprägsam und lohnenswert machen. Egal, ob du Open-World-Survival-RPGs liebst oder hasst, dieses Spiel ist eine großartige Option für alle, die eine immersive und anspruchsvolle Reise nach Arrakis suchen, um die brennende Sonne zu genießen, blutrünstigen Söldnern zu entkommen und vor erschütternden Sandwürmern zu fliehen.

3. Sonic Racing: Crossworlds

Wir haben Sonic Racing: Crossworlds als unser bestes Rennspiel 2025 gefeiert, konnten es aber auch nicht anders, als es auch in diese Liste aufzunehmen, denn das atemberaubend schnelle und farbenfrohe Kart-Rennspiel ist sogar eines der besten Mehrspieler-Erlebnisse des Jahres. Obwohl es ein funktionierendes Einzelspielersystem hat, erreicht Crossworlds neue Höhen, wenn man den Mehrspielermodus annimmt und versucht, die Action über das eigene Zuhause hinaus zu führen, um gegen andere aus aller Welt zu konkurrieren und zu fahren. Ist es hektisch und extrem? Ohne Frage. Aber es macht auch teuflisch viel Spaß und gehört zu den besten Mehrspieler-Spielen des Jahres 2025.

2. Arc-Raider

Viele werden argumentieren, dass Arc Raiders das beste Mehrspielerspiel des Jahres 2025 ist, und an dieser Behauptung ist sicherlich etwas Wahres dran. Viele finden das Extraction-Shooter-Setup jedoch etwas schwer zu ertragen, weshalb der ansonsten außergewöhnliche Titel von Embark Studios auf den zweiten Platz zurückrutscht. Lassen Sie sich davon jedoch nicht von der Brillanz dieses Mehrspieler-Spiels schmälern, denn es ist wohl der beste Extraktions-Shooter, den wir bisher gesehen haben – dank erstklassigem Gunplay, herausfordernden Gegnern, umfangreichen Mechaniken und Gameplay-Features sowie einem oft urkomischen Kommunikationssystem. Wenn diese Spiele auch nur ein wenig Ihr Interesse wecken, dann ist Arc Raiders ein Muss im Jahr 2025.

1. Schlachtfeld 6

Und schließlich haben wir ein Spiel, bei dem so viel auf dem Spiel stand, das aber in großartigem Maße geliefert hat. Battlefield Studios ' Battlefield 6 ist vielleicht das beste Battlefield Spiel seit über einem Jahrzehnt, mit fantastischem Gunplay, vielen Modi und Karten, unzähligen Waffenoptionen, exzellenter Leistung und Optimierung – und all das in einem Paket, das sogar eine (zugegeben schwache) Kampagne und seitdem auch ein kostenloses Battle-Royale-Erlebnis beinhaltet. Battlefield 6 ist das ultimative Mehrspieler-Spiel des Jahres 2025 und ist zum ersten Mal seit vielen Jahren meilenweit voraus gegenüber seinem nächsten Konkurrenten in der Call of Duty -Reihe. Falls du es noch nicht getan hast, solltest du dieses Spiel ausprobieren, denn du wirst nicht enttäuscht sein.