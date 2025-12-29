GOTY 2025: Gamereactors bestes kooperatives Spiel

HQ

Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir dieses Jahr unsere Mehrspielerkategorien in zwei Kategorien aufgeteilt haben. Einer konzentriert sich mehr auf die kompetitive Seite, während wir hier von Koop-Spielen sprechen. Spiele, in denen man immer noch mit seinem Freund kämpfen will, aber das liegt eher an seiner Inkompetenz als am Zweck des Spiels. Da friendslop-Spiele weiterhin den Steam-Store und die TikTok-Trends dominieren, scheint es, als befinden wir uns in einem neuen Zeitalter des Koop-Gamings. Aber welche Spiele verdienen wirklich ihren Platz unter den besten des Jahres? Finden wir es heraus.

5. Wohnmobil schon da?

Einige Spiele, die schnell ein Publikum über TikTok und Instagram anlocken sollen, lassen mich schon denken, dass die Entwickler bei Friendslop etwas zu sehr auf die Schmutzseite fallen. Aber selbst wenn mir das Semester in sechs Monaten nicht mehr gefällt, ist das Wohnmobil schon da? Lass uns wenigstens mit einem Knall gehen. Du und ein paar Freunde müsst mit einem Wohnmobil über eine gefährliche Offroad-Strecke fahren, um es wieder auf die Autobahn zu bringen. Zigaretten, Bier und ausgefallene Hüte findet man überall in diesem Dickbauch-Dad-Rollenspiel. Es ist vielleicht nicht der Inbegriff von Friendslop und bietet vielleicht nicht viel Inhalt, aber es sticht als großartiger Lacher mit Freunden hervor.

4. Gegroundet 2

Es befindet sich vielleicht noch in der Early-Access-Phase, aber Obsidians Survival-Fortsetzung erweist sich bereits als großer (oder kleiner) Schritt nach vorne. Grounded war eine erfolgreiche Formel für den Koop, und das setzt sich auch in der Fortsetzung fort. Während man in Grounded 2 solo spielen kann, würde man mich nicht allein durch die riesigen Wälder wandern, wo riesige Spinnen warten.

3. Elden Ring: Nightreign

Es ist immer noch ein bisschen verrückt, dass wir ein FromSoftware-Spiel haben, mit Elden Ring im Titel noch dazu, das zu den besten Koop-Spielen des Jahres 2025 gehört. Wer hätte das gedacht, hm? Das hätten wir eigentlich erwarten müssen, angesichts der Erfolgsbilanz von FromSoftware, aber die Formel von Elden Ring: Nightreign war sogar noch besser als erwartet. Mit Freunden die verdrehte Version der Zwischenlande anzutreten, macht endlos Spaß. Es gibt nur wenige Dinge, die besser sind, als einen Boss zu besiegen, der dir stundenlang Ärger bereitet hat, aber ein solches Gefühl ist, es mit Freunden an deiner Seite zu tun., Darkdrift Knight.

2. Höhepunkt

Man kann keine Co-op-Liste haben, ohne über den König von Friendslop zu sprechen. Es ist ungerechtfertigt, Peak in irgendeiner Weise mit dem Wort Slop in Verbindung zu bringen, denn auch wenn das Spiel hier und da etwas fehlerhaft ist, ist Aggro Crab Games und Landfall Games' kollaborativer Climber eine absolute Freude zu spielen. Mit Freunden einen Berg zu erklimmen kann ebenso lustig wie lohnend sein, und die Aufnahme von Abzeichen als Erfolge, das Freischalten von Ausrüstungsgegenständen für deine Scouts, lässt jede Herausforderung sich lohnenswert anfühlen. Die meisten dieser Varianten bieten dir ein paar Stunden Spaß, aber Peak kann Dutzende Stunden dauern, ohne sich langweilig anzufühlen. Es ist ein Co-op-Erlebnis, das sich anfühlt, als wäre es schon immer da gewesen und sollte immer an unserer Seite sein. Ein Test von Freundschaften ebenso wie eine Möglichkeit, sie zu stärken.

1. Geteilte Fiktion

Auch wenn Peak ein phänomenales Koop-Erlebnis ist, kann es nicht ganz an das heranreichen, was Hazelight mit Split Fiction erreicht hat. Wieder einmal dachte das Team aus Stockholm, Schweden, darüber nach, wie sie ein reines kooperatives Erlebnis hervorbringen können, und hat genau das getan. Split Fiction rührt vielleicht nicht so sehr an den Herzen wie It Takes Two, aber die Kreativität in den Spielmechaniken ist schlichtweg ein Wunder. Hazelight hat uns weiterhin mit Setpiece um Setpiece umgehauen, und obwohl du in Split Fiction auf nur zwei Spieler beschränkt bist, wirst du und ein Freund, Partner, Familienmitglied oder wer auch immer garantiert Spaß daran haben.