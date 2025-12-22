GOTY 2025: Gamereactors bestes Kampfspiel

HQ

Kampfspiele gehören zu den universell beliebtesten Erlebnissen, die man mit einem Freund auf der Couch teilen kann. Indem wir uns gegenseitig verprügeln, ohne tatsächlich eine Kopfverletzung zu riskieren (es sei denn, es geht vielleicht zu weit), haben uns Kampfspiele seit Jahrzehnten große Höhen und Tiefen geboten und zeigen keinerlei Anzeichen, dass es damit aufhört. Dieses Jahr hat es vielleicht nicht mehr so viele Banger wie die vergangenen Jahre, aber wir haben immer noch einige Preisträger für 2025, und die sind wie folgt:

5. Absolum

Vielleicht verprügelst du deinen Freund nicht in Dotemus Action-Brawler, sondern kämpfst stattdessen an seiner Seite. Es ist in diesem Sinne kein traditioneller 2D- oder 3D-Kämpfer, aber Absolum ist so gut (und das Fighting war dieses Jahr so trocken), dass wir es nicht vermeiden können, es auf unsere Liste zu setzen. Die Kombos, die du ausführen kannst, machen Spaß und sind abwechslungsreich, der visuelle Stil ist einzigartig schön, und das Spiel selbst macht einfach Spaß, besonders im Koop, da es sich anfühlt, als wäre man wieder an den Spielautomaten und bereit, mit seinem Freund loszuhauen, um seine Eltern um eine weitere Münze zu bitten.

4. Capcom Fighting Sammlung 2

Auch wenn es ein bisschen Betrug ist, eine Sammlung alter Spiele hier auf unsere Top-Liste zu setzen, hat The Game Awards das auch geschafft, und so entziehen wir uns der Schuld, indem wir es dem lieben alten Geoff zuschieben. Dennoch ist Capcom Fighting Collection 2 tatsächlich eine sehr gute Mischung aus klassischen Kampfspielen aus den späten 90ern und frühen 2000ern, neu aufgelegt, um modernen Zielgruppen zugänglich zu sein. Die meisten dieser Modelle hatte ich zum Zeitpunkt der ursprünglichen Veröffentlichung noch nicht ausprobiert, da ich noch zu jung für einen Controller war, aber sie jetzt auszuprobieren, macht riesigen Spaß. Schade, dass Mortal Kombat seinen alten Spielen nicht dieselbe Ehre geben konnte.

3. Jäger x Jäger: Nen x Einschlag

Vielleicht liegt es daran, dass ich vor einem Jahr endlich Hunter x Hunter gesehen habe, aber ich war sehr gespannt zu sehen, dass der erfolgreiche Anime mit einem Kampfspiel, das dieses Jahr erschienen ist, neues Leben bekommt. Der Kader ist ziemlich knapp und der Net-Code ist nicht ideal, wenn man nur Online-Kämpfe sucht, aber wenn man ein paar Freunde zusammenbringt, erwartet man spaßige, temporeiche Kämpfe, bei denen Gon, Killua, meine Ziege Leorio und viele andere gegen einige ihrer tödlichsten Gegner und gegeneinander antreten.

2. Fatal Fury: Stadt der Wölfe

Es hat vielleicht nicht mehr die Präsenz von Street Fighter, Mortal Kombat und Tekken heute, aber Fatal Fury: City of the Wolves ist eine unglaubliche Rückkehr zu dieser zuvor abwesenden Serie. Die stilvollen Grafiken, das flotte und präzise Gameplay sowie der befriedigende Einzelspieler-Content hielten uns während der gesamten Zeit dabei. Die zusätzlichen Charaktere waren vielleicht etwas Glückssache, aber es scheint, als hätte SNK mit dem neuesten Fatal Fury wirklich einen Volltreffer gelandet. Hoffen wir, dass wir nicht noch einmal zwanzig Jahre auf den nächsten Eintrag warten müssen.

1. 2XKO

Es mag etwas anmaßend sein, ein Early-Access-Spiel ganz oben auf einer unserer Listen zu setzen, aber Riot Games hat mit 2XKO das Unmögliche getan: Es ließ mich ein League of Legends-Spiel mögen. 2XKO ist ein phänomenaler Tag-Team-Fighter, der ebenso schnell zu lernen ist wie schnell zu zeigen, wie viele Stunden man noch spielen muss, bevor man ein Meister ist. Es nimmt nicht die Finger vor den Mund, und doch ist es so unglaublich fesselnd, dass man in Ranglisten-Lobbys immer wieder verprügelt wird und immer wieder zurückkommt. Der Kader ist sehr klein, aber mit Charakteren, die sich so unterschiedlich anfühlen, kann man Riot nicht verübeln, dass sie mit einem 30+ Charakter-Roster nicht aus dem Startblock herausragen. Mit der Zeit werden die spielbaren Charaktere wachsen, und es scheint, als würde 2026 ein Kampf zwischen 2XKO und Marvels Tokon: Fighting Souls um den ersten Platz dieser Liste werden.