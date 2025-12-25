GOTY 2025: Gamereactors bestes Horrorspiel

HQ

Es ist nicht oft eine Kategorie, die für sich genommen gefeiert wird, aber das ist ehrlich gesagt eine Enttäuschung, denn Horror bietet jedes Jahr einige der besten Videospiele. Zu diesem Zweck stellen wir das Genre im Rahmen unserer Berichterstattung zum Spiel des Jahres 2025 hervor und wählen unsere Top fünf Horror-Titel dieses Kalenderjahres aus.

Wie üblich sind unsere berechtigten Auswahl seit dem 1. Januar 2025 gestartet, was bedeutet, dass es keine Überraschungen im Dezember 2024 auf dieser Liste geben wird (wir schauen Sie an, Alien: Rogue Incursion ).

5. Der Mitternachtsspaziergang

Ausgehend von den Köpfen hinter dem eigenartigen, aber wunderbaren Lost in Random ist MoonHood 's The Midnight Walk kein Horrorspiel auf dem gleichen Niveau wie die anderen auf dieser Liste. Es hat furchterregende und unangenehme Elemente, ist aber auch weniger furchteinflößend als einige der folgenden Ereignisse, was jedoch kein Problem ist, denn wo es an Angstfaktor mangelt, macht es das durch kreative Einfallsreichtum wett. Dies ist ein beeindruckendes, handgefertigtes Stop-Motion-Projekt, das ganz darauf abzielt, sich durch eine feindliche Welt zu erleuchten. Es ist einzigartig, eindrucksvoll, seltsam und ein wunderbares Beispiel für erzählerisches Talent und ein fester Anwärter auf eines der Top-Horrorspiele des Jahres 2025.

4. Karma: Die Dunkle Welt

Eine viel unheimlichere und psychologisch beunruhigende Prämisse: Pollard Studio s Karma: The Dark World ist ein beängstigender Wandersimulator, in dem man sich durch eine dystopische Welt bewegen muss, die von einem übermächtigen Unternehmen regiert wird. Das Spiel spielt im Jahr 1984 und ist zentral inspiriert vom berühmten gleichnamigen Roman, ein Horrorspiel, das Sie auf der Spitze Ihres Sitzes hält und Sie in jeder einzelnen Sekunde der Geschichte unwohl und unwohl fühlen lässt. Es ist ohne Zweifel eines der besten Horrorspiele des Jahres.

3. Silent Hill f

Es kam zwar nicht ganz mit dem gleichen Aufsehen wie Bloober Team s Remake von Silent Hill 2, aber NeoBards ' Silent Hill f ist vielen dennoch aufgefallen. Dieses Kapitel der langjährigen Serie vereinte Schönheit und Angst und führte neue Ideen und Themen ein und versuchte, die Spieler bei jeder Gelegenheit zu Tode zu erschrecken. Mit einer starken Hauptdarstellerleistung, schrecklichen Monstern, Herausforderungen, Rätseln und all dem in einer Welt mit bewundernswerter künstlerischer Leitung ist Silent Hill f eines der besten, die dieses Jahr zu bieten hat.

2. R.E.P.O.

Ja, es mag ein Early-Access-Spiel sein, aber es ist auch eines der besten Horrorerlebnisse, die 2025 je bieten konnte. R.E.P.O. vom Entwickler Semiwork ist ein kooperatives Spiel, das sich ganz darauf konzentriert, wertvolle menschliche Artefakte zu transportieren und zu bergen, die als Überbleibsel unserer längst verlorenen Zivilisation dienen. Der Haken ist, dass die Welt von allerlei furchterregenden Monstern und Kreaturen bewohnt ist, die nichts lieber wollen, als dich Circuit für Circuit auseinanderreißen zu lassen, was zu spannenden und spannenden Begegnungen führt, die man am besten mit Freunden genießt. In einer Welt, in der Early-Access-Spiele jahrelang im Zustand bleiben können, schenken wir R.E.P.O. im Jahr 2025 etwas Liebe, denn obwohl es nur ein Bruchteil der Launch-Edition ist, ist es dennoch eine fantastisch spaßige und einzigartige Horror-Erfindung.

1. Cronos: Die neue Morgendämmerung

Und schließlich haben wir Bloober Team s neueste Kreation, ein Spiel, das viele Mitglieder des Redaktionsteams beeindruckte. Cronos: The New Dawn ist ein ambitioniertes und eindrucksvolles Survival-Horror-Spiel, das die Grenzen dessen, was wir vom Spielstil erwarten, ausreizt, indem es anspruchsvoller und überwältigender ist als vieles zuvor. Angesiedelt in einer alternativen Realität, die von gewalttätigen und widerlichen Schrecken bewohnt wird, ist dieser Walzer durch ein zerstörtes Polen schlichtweg ausgezeichnet und ein hervorragendes Beispiel für Horror, wenn er in höchstem Maße umgesetzt wird. Ein Spiel, das man 2025 unbedingt spielen muss, wenn man sich traut, das heißt...